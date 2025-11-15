Laura Mayordomo Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Diez años lleva Cristina Fanjul (Gijón, 1976) como directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado (CEEI). Su trabajo al frente de programas que apoyan el emprendimiento tecnológico y la colaboración entre 'startups', empresas e instituciones le ha valido ser finalista –en la categoría de Innovación Abierta– de los Women Startup Awards, premios de la Asociación Española de Startups que reconocen la labor de las mujeres emprendedoras en España. El fallo se conocerá mañana, en Madrid.

–Enhorabuena por la nominación.

–Me alegra especialmente que sea en la categoría de Innovación Abierta, porque en CEEI Asturias hemos sido pioneros en este concepto. La innovación abierta pone de manifiesto que, para estar conectados con la innovación, ya no valen solo los canales habituales. Tenemos que ayudarnos de metodologías, organizaciones e iniciativas que nos ayuden a conectar con todo este ecosistema de centros tecnológicos, empresas y 'hubs', de manera que la innovación fluya de una forma bilateral.

–¿Qué papel juega la innovación abierta en la estrategia del CEEI?

–Como digo, fuimos pioneros cuando ni siquiera existía el concepto de innovación abierta como tal. Aquí, intuitivamente, lo llamábamos 'encuentro con tractoras'. Articulamos primero un programa a nivel regional: 'Innovación Abierta 4.0'. Hicimos cinco ediciones con más de 25 empresas tractoras regionales y movilizando más de 200 soluciones por parte del tejido. Luego trasladamos esta idea a un plano nacional. Como presidenta de la red ANCES, fui la impulsora de un programa que ya lleva ocho ediciones y en el que ya han participado más de 78 empresas tractoras y hemos movilizado a más de 800 empresas de toda España.

–Un reciente informe de la Cátedra de Emprendimiento Fundación Caja Rural de Asturias-Universidad de Oviedo aprecia signos de mejora de la actividad emprendedora en la región. ¿Es un diagnóstico que comparte?

–Estoy de acuerdo en la idea de que la actividad emprendedora está creciendo y poco a poco nos irá situando en la media. La tasa de emprendimiento va mejorando, fruto de iniciativas de educación emprendedora y de un abanico de servicios integrales que el Principado ha puesto a disposición de todo tipo de emprendedores a través de Asturias Emprende y del Plan de Emprendimiento; y para los proyectos tecnológicos de base innovadora o las 'startups', a través de instrumentos como el CEEI, la Agencia Sekuens o el propio Plan de Ciencia y Tecnología. La combinación de todos estos instrumentos hace que estemos avanzando, visibilizando Asturias como una tierra muchísimo más apta para emprender.

–En el emprendimiento de empresas de base tecnológica, ¿sigue habiendo brecha de género?

–Sí. Es como si las palabras innovación y tecnología todavía no penetraran como una iniciativa natural por parte de las mujeres. No obstante, la situación es distinta según qué sectores.

–Explíquelo.

–Si hablamos de emprendimiento tecnológico relacionado con la salud, la biotecnología o los cuidados, el porcentaje de equipos mixtos ronda casi el 50%. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las tecnologías digitales, en los habilitadores, en las carreras provenientes de telecomunicaciones o de ingeniería informática? Pues que ahí el porcentaje de equipos que tienen alguna mujer con un papel relevante baja notablemente, a entre el 20% y el 25%.

–¿Qué cree que frena a las mujeres?

–Quizá que tienen una visión algo más conservadora o que, y eso es algo que nos tenemos que mirar, huyen de identificarse con el liderazgo y con tener una posición que a veces la sociedad puede calificar como ambiciosa. Yo diría que la situación está cambiando, pero mucho me temo que no a la velocidad que quisiéramos.

–A punto de cerrar ejercicio, ¿qué balance hace de la actividad del CEEI en este 2025?

–Creemos que acabaremos el año con unas 35 empresas altamente innovadoras puestas en marcha, de las que más o menos la mitad responden a un perfil de empresas de base tecnológica.

–El pasado verano estrenaron el programa Asturias Softlanding Paradise, ¿qué tal resultó?

–Es una iniciativa que nos ha gustado mucho. Tenemos que reinventar la idea de Asturias, vender que no solo es un paraíso natural, cultural y en calidad de vida, sino también dar a conocer al mundo que es una tierra fértil para poder acoger talento y proyectos emprendedores. Durante el mes de julio se desplazaron aquí ocho proyectos de fuera de nuestra región y durante una semana trabajaron en la idea de generar lazos, cooperación, sinergias... Al menos tres de ellos están considerando la idea de trasladarse aquí.

–¿Qué mensaje trasladaría a alguien que está considerando lanzar un proyecto innovador en Asturias?

–Que tiene una inmensísima suerte de estar en un territorio que le va a oír con la máxima atención y la máxima profesionalidad, que va a ser capaz de plantearle una pauta de acción estructurada, ayudándole a encontrar vías alternativas de financiación porque, si somos capaces de alinear el talento, el mercado y la financiación, ya tenemos los tres factores de éxito para que el proyecto salga adelante.

