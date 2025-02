China, un modelo para bien y para mal

JOSÉ MARÍA URBANO AVILÉS. Domingo, 21 de febrero 2021, 12:56 Comenta Compartir

A finales de los años ochenta China compró el antiguo Tren de Bandas en Caliente de Ensidesa (TBC) en Avilés. Un grupo de trabajadores chinos desmontó pieza a pieza toda la instalación y al final se llevaron hasta los azulejos. Comían en grupo en el mismo tajo compartiendo un caldero de arroz con cabezas de pescado. Pocos años después, una delegación china volvió a Asturias para 'copiar' la acería LD III. Vino hasta una ministra. Y ya aceptaron alguna invitación para comer en un restaurante.

China inició su apertura económica permitiendo la llegada de empresas de todo el mundo, pero con condiciones: montar una sociedad con mayoría local y dejar allí el 'know how', el conocimiento. En pocos años se pasó de la 'imitación China', muy barata, pero sin calidad (desde relojes a bobinas de acero), al 'made in China' con todos los predicamentos.

El extraordinario avance económico y tecnológico ha hecho que China diera un vuelco espectacular a su configuración como país de casi 1.400 millones de habitantes, en el que la población mayoritariamente rural ha dado paso a la urbanita, con casi 115 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes.

A partir de esas grandes transformaciones, China ha diseñado ya su futuro en base a la innovación, hasta el punto de que en 2024 se prevé que ocupe ya el liderazgo mundial, intentando ganarle a Estados Unidos la batalla de la inteligencia artificial. El país asiático ocupa ya a 1,6 millones de personas en el mundo de la innovación (Estados Unidos, a 1,4), mientras que las publicaciones científicas chinas suponen ya el 23% de las existentes en el mundo. El avance asiático es imparable, hasta el punto de aportar ya el 44% de la participación global en I+D+i.

Si entramos en el plano del modelo está claro que China sigue siendo una de las dictaduras más cerradas, con formas en absoluto homologables a las democracias occidentales. Por ello, una de las primeras conclusiones a la hora de analizar a ese país es que todos sus datos están en cuestión. Empezando por los más recientes, los de los efectos de la pandemia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2. Sus métodos, también conocidos, difícilmente serían aceptados en esas mismas democracias occidentales. Cámaras dentro de los pisos para controlar las cuarentenas (como pudo comprobar un ingeniero asturiano cuando llegó de viaje), encierro total en las viviendas, con permiso solo para salir dos veces al día para recibir comida y depositar la basura; castigos como el de atar a un hombre a un árbol por haber salido a comprar tabaco...

¿Pero qué está pasando hoy en China? Que la superación del virus, la recuperación inmediata de la economía y el 'ataque' sufrido por las políticas de Trump contra el país han hecho que el Partido Comunista Chino tenga cada día más adeptos. Los próximos años con Joe Biden en la Casa Blanca serán dignos de un análisis permanente.

Mientras tanto, España sigue a la cola de la UE en inversión en I+D+i y Asturias está en la cola de esa cola. En uno y otro caso hay perspectivas de cambio que ya son constatables -se puede afirmar con datos-, pero China es hoy el ejemplo de cómo en tres décadas se cambia un país por entero hasta el liderazgo mundial. Eso sí, con un mensaje inquietante: alcanzar el progreso con las trampas de una dictadura como modelo.