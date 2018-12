La consulta y el diagnóstico on line Gonzalo Iglesias y Alejandro García, en la sede gijonesa de We Doctor. / ARNALDO GARCÍA Más de 600 médicos trabajan en la plataforma de telemedicina We Doctor CRISTINA TUERO GIJÓN. Viernes, 28 diciembre 2018, 02:07

«La teleconsulta no es el futuro, sino el presente». Gonzalo Iglesias lo tiene muy claro. El CEO de We Doctor explica el desarrollo de esta plataforma de telemedicina, que nació en 2015 como startup de Gijón, pero que comenzó a comercializarse en febrero pasado como una evolución natural de un sector que necesitaba romper barreras. «Analizamos todos los obstáculos que nos encontrábamos para acceder a un médico o a un profesional sanitario. Ya no son solo tiempos de espera, también están los desplazamientos geográficos o la adaptación de horarios», señala. Y visto todo esto surgió la gran pregunta que viste el proyecto: «¿Por qué no podemos acceder siempre que lo necesitemos a nuestro médico de confianza, compartiendo con él nuestra historia clínica o pruebas que nos hayan hecho?».

Los tres socios de We Doctor, Gonzalo Iglesias, Alejandro García y Pablo Martín (presidente de Izertis, socio tecnológico), que comparten su vocación en la «búsqueda de soluciones de mejora social gracias a la tecnología», no querían, sin embargo, un mero producto informático para su venta como software. «Estamos ante una plataforma pensada por y para médicos y por y para pacientes». En ella se incluye desde la videoconsulta a la gestión de citas, pasando por módulos de recetas, informes, facturación o historias clínicas, es decir, «todo lo que un profesional necesita para su labor con la consulta abierta de manera virtual».

¿Hubo desconfianza entre los profesionales que testearon el proyecto? «Más que desconfianza ante este nuevo campo de salud digital, se detectó entre los profesionales una falta de formación e información sobre lo que significan estas plataformas», asegura Iglesias. Por contra, el grado de aceptación entre los pacientes fue elevado y «sin rango de edad. El secreto está en las ganas de aprender y de querer darte facilidades». Y es que el hecho de acceder a un médico de cualquier especialidad, en tiempo real, desde un móvil o un ordenador en cualquier momento de día simplifica todo tipo de reticencias. Incluso las relativas a la protección de datos. «La privacidad y seguridad de los datos de los pacientes está en el ADN de nuesrta empresa», apunta Iglesias. Datos encriptados, el protocolo https y el almacenamiento de los datos del paciente en los servidores de Microsoft Azure, lo avalan.

Crecimiento

Los primeros meses del lanzamiento de We Doctor «han sido duros», según confiesan los empresarios. La comercialización se ha centrado en el sector privado (con la mirada ya puesta en la sanidad pública) y, poco a poco, tras la familiarización de un entorno nuevo para los profesionales sanitarios «han empezado a llegar los resultados». El crecimiento en los últimos tres meses les ha permitido llegar a más de 600 profesionales sanitarios que ya se han dado de alta en la plataforma. Hay, afirman, médicos, psicólogos, personal de Enfermería y nutricionistas. Y las incorporaciones llegan de España, pero también de México, Argentina o Colombia. «Queremos ser referente en los países de habla hispana, continuar creciendo y, a partir del primer trimestre de 2019, hacer mucha incidencia en el mercado hispanoamericano, donde consideramos que hay grandes oportunidades», apunta el empresario. El mismo ritmo de incorporación mantienen los pacientes que «ya nos van conociendo y confiando en el servicio».

Paralelamente a la medicina tradicional, We Doctor está desarrollando otra pata importante: la de la medicina del deporte y el tratamiento on line para deportistas desplazados. Para ello se han comenzado a cerrar acuerdos con Federaciones Españolas. Un mundo que conoce a la perfección Gonzalo Iglesias, que ha sido vicepresidente de la Real Federación Española de Gimnasia, entrenador y representante de deportistas de élite, consultor deportivo y asesor de empresas deportivas.

Asturias, lugar adecuado

Los tres socios de We Doctor tienen vinculación con Asturias. Dos de ellos, de hecho, viven en Gijón donde han contado con el respaldo de Impulsa Gijón. Aunque la ubicación física, al tratarse de una empresa on line, no les preocupa, sí aseguran que en la región se pueden encontrar profesionales técnicos y de márketing «de máxima cualificación». Asturias, aseveran, «es un lugar adecuado y necesario para impulsar este proyecto de telemedicina por todas las zonas rurales que tenemos alrededor y las dificultades diarias que tienen muchas personas para ir a su centro de salud más cercano».