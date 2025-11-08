Detectar la listeria en menos de una hora

Laura Mayordomo Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Arquea cuenta con poco más de un año de vida y un producto que se prevé revolucionario destinado a la industria alimentaria. La empresa, con sede en Avilés y spin off de TheNextPangea (a su vez, spin off de ArcelorMittal), está enfocada a la salud pública dentro del ámbito de la seguridad alimentaria. En concreto, a la aplicación de técnicas de biología molecular en la detección de patógenos. Con esa línea de trabajo comenzó, en 2024, el desarrollo de un dispositivo que es capaz de revelar in situ la presencia de bacterias vivas en superficies –donde tienen origen el 80% de los brotes– y en productos de alimentación (lactoqueseros, cárnicos, vegetales).

El resultado no solo se obtiene de manera rápida –en menos de sesenta minutos– y es cien por cien fiable sino que no requiere de cultivos ni análisis en laboratorio por parte de personal técnico especializado, como ocurre ahora. En función del método y de las bacterias que se busquen, los métodos actuales –en los que se depende de laboratorios externos a los que las empresas derivan las muestras– pueden demorar los resultados entre 24-48 horas y hasta una semana, en el peor de los casos. «Esto puede conllevar riesgo de que se esté poniendo en el mercado producto que esté contaminado», comenta Luis Polo, CEO y cofundador de Arquea.

Aumenta el autocontrol

Otra ventaja del dispositivo, portátil y de fácil manejo, es que es «una solución que pueden operar directamente los usuarios finales», es decir, las propias empresas alimentarias. Eso aumenta el nivel de autocontrol y, al no depender de un tercero, permite incrementar el volumen de análisis que se llevan a cabo.

«Nosotros hemos conseguido además una diferenciación científico-técnica. Y es que, dentro de métodos moleculares como son los nuestros, somos capaces de distinguir entre bacteria viva y bacteria muerta». ¿Qué importancia tiene eso? «Mucha porque hay métodos moleculares que no son capaces de realizar esta distinción y al final pueden llevar a obtener falsos positivos».

«La idea era desarrollar un producto que tuviera las prestaciones del laboratorio tecnológico más vanguardista, pero que pudiera ser usado por cualquier persona en cualquier punto y con los mínimos pasos de operación», anota Fernando García Osorio, CSO de Arquea. Ese vanguardista laboratorio al que hace referencia cabe en un maletín. Su nombre comercial es Arquea Surface Kit y, además de para la listeria monocytogenes, se puede aplicar para la detección de salmonella y legionella.

Tiene tres partes. Está por un lado el hardware, el dispositivo físico de análisis multipatógeno desarrollado por Arquea –«no había nada parecido en el mercado»–. Por otro lado, el consumible, la parte biotecnológica, la que permite el reconocimiento rápido de las muestras. La tercera parte es el software, una aplicación tanto móvil como web donde se vuelcan unos datos, digitales y completamente trazables, «que aportan mucho valor». El proceso de análisis se resume en unos sencillos pasos: tomar una muestra pasando un hisopo por una superficie, transferir parte de la muestra a un reactivo e introducirlo en el dispositivo. En cuestión de minutos se obtiene el resultado. Si el positivo es muy evidente, ese resultado se obtiene incluso en un cuarto de hora.

«Lo que estamos haciendo es democratizar el acceso a este tipo de tecnología a todas las empresas», principalmente de pequeño y mediano tamaño que carecen de laboratorios propios y para las que «el precio de nuestro producto es asumible», coinciden Polo y García Osorio.

La comercialización de los kit comenzó hace unos meses y ahora está en proceso de escalado. Arquea, que nació con una voluntad de internacionalización, tiene como objetivo situarse en el mercado de la Unión Europea, principalmente en Francia y Alemania.

«La seguridad alimentaria sigue siendo un problema y nuestra tecnología, seguramente junto con otras muchas acciones y agentes, puede ayudar a tener un impacto sobre la seguridad, para tener alimentos más seguros».

Patentes

A punto de cerrar el proceso para su certificación por el organismo AOAC, el dispositivo ya está patentado y se está en proceso de obtener la patente para la tecnología de diagnóstico. Para su desarrollo científico-técnico fue determinante la colaboración de la Universidad de Oviedo, más concretamente del profesor e investigador de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón Juan Carlos Campo –actual viceconsejero de Industria–, al que Polo y García Osorio se refieren como el auténtico «padre» del dispositivo. También se ha contado con la colaboración de la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado (Asincar) y el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA) para la validación y verificación del método.

