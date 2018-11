Los Encuentros Empresariales apuestan por la especialización y la colaboración en la industria Los XXVI Encuentros Empresariales, celebrados el año pasado en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. / E. C. La digitalización, las cadenas de valor globales y las nuevas vías que abre la economía circular centrarán el debate de las jornadas organizadas por el IDEPA ÓSCAR PANDIELLO Gijón Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:51

Los XXVI Encuentros Empresariales de Asturias, organizados anualmente por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), llegan mañana al Hotel de La Reconquista de Oviedo para abordar los principales aspectos de futuro para la industria asturiana. El objetivo, mejorar las capacidades de innovación del tejido empresarial de la región bajo el prisma de la especialización y de la colaboración.

En la jornada se ofrecerá a las empresas la posibilidad de conocer de primera mano las nuevas tendencias de la innovación y la influencia que sobre ellas ejercen las políticas europeas, nacionales y regionales. Para ello, se ha puesto a disposición de los asistentes un programa en el que, a través de distintos aspectos de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente de Asturias, se irán abordando los contenidos del programa.

Así, tras la inauguración por parte del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola y del presidente de Fade, Belarmino Feito, tomará la palabra la directora general del IDEPA, Eva Pando, y el subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés, mediante una 'conversación a dos' sobre el futuro de la industria. A través de la intervención de los representantes institucionales, que dará comienzo a las 16.15 horas, se pretende reflexionar sobre los retos y oportunidades que se abren para las empresas asturianas.

La primera mesa lleva por título 'Especialización y colaboración para la digitalización de la industria regional'. En este espacio se propone analizar los elementos que configuran un ecosistema para la transformación digital de la industria, buscando la convergencia hacia «un nuevo modelo de colaboración que logre acelerar la transferencia», como los denominados Digital Innovation Hubs, donde las empresas pequeñas y medianas pueden testar, con una perspectiva de negocio, tecnologías digitales disruptivas.

Para conocer estas nuevas perspectivas tendrá lugar, en primer lugar, la presentación de una de las «más ambiciosas tentativas» de trasladar a la industria la investigación en fabricación aditiva –la denominada impresión 3-D–. También se darán a conocer las principales fortalezas de la oferta tecnológica regional que darán soporte al nodo asturiano de especialización en esta temática, cada vez más valorada entre la industria internacional.

Energía eólica 'offshore'

En 'Cadenas de valor globales para anticipar la evolución del mercado' se hablará sobre la oportunidad de crear cadenas de valor regionales dentro de nuestras capacidades de producción industrial para hacer frente a las demandas de los mercados, tales como el energético 'offshore', y facilitar la cooperación tecnológica territorial.

En esta mesa también tendrá lugar una presentación sobre las perspectivas del mercado internacional de la energía eólica 'offshore', sus exigencias y su posible evolución. En segundo lugar, el actual presidente de la iniciativa Vanguard, asociación europea de regiones industriales a la que pertenece Asturias, hablará sobre los modelos de cooperación interregional. Se finalizará con un ejemplo de colaboración regional en el sector metal, principal actividad industrial asturiana, orientada a la identificación de cadenas de valor.

En la mesa 'Nueva generación de la industria de procesos: simbiosis industrial y sostenibilidad regional' se abordará el concepto de economía circular con el propósito de dar visibilidad a la Agenda de Investigación e Innovación en Materiales Sostenibles de AsturiasRIS3. En este contexto, la simbiosis industrial adquiere relevancia apremiando la cooperación tecnológica en el uso y aprovechamiento de los subproductos.

En este sentido, las jornadas contarán con tres intervenciones. Por un lado, una presentación de prospectiva tecnológica en la industria de procesos, tal como se recoge en el documento 'The Value Proposition for SPIRE 2050'. A continuación, un ejemplo empresarial con fuerte arraigo territorial, cuyo modelo de negocio se basa en la economía circular a través del desarrollo de procesos de valorización de corrientes secundarias de la industria. Por último, los asistentes podrán asistir a un planteamiento de la gestión de los residuos en Asturias.

A lo largo de la jornada, se llevarán a cabo presentaciones en formato PechaKucha (20 imágenes en 20 segundos cada una), de tres empresas regionales que están llevando a cabo experiencias innovadoras en varios campos.