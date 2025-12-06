El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Claudia Fernández y Antonio Rayón, junto a los simuladores de conducción de Alsa. Pablo Nosti
Entrenar la seguridad al volante

Alsa lidera un proyecto innovador para mejorar la seguridad vial reforzando las habilidades cognitivas de los conductores

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:44

Uno se sienta frente a una pantalla. Activa el botón que le coloca un cinturón de seguridad virtual. Pone las manos en el volante. Arranca. ... Quita el freno de mano. Mete primera y comienza a circular por un entorno urbano siguiendo las instrucciones de una voz en off. En seguida empiezan a surgir imprevistos: el giro a la derecha indicado no se puede realizar porque hay una señal de dirección prohibida; un balón irrumpe en la calzada y obliga a frenar; unos metros más allá, el que aparece súbitamente, poniendo a prueba los reflejos del conductor, es un peatón.

