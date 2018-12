Equilibria Family Day: Enseñanza a la carrera

No importaba la edad. Sólo las ganas de aprender y pasarlo bien. Más de 150 niños participaron ayer en 'Equilibria Family Day', un taller lúdico y deportivo, organizado por Gijón Impulsa en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, para inculcar hábitos saludables «a los más pequeños de la casa». Lo importante era pasarlo bien y llevarse la lección bien aprendida.

«Hemos venido a correr porque a los críos les encanta hacer deporte», explicaba Fernando Carriles, acompañado de sus dos pequeños, Iván y Alicia, preparados para la disputar la prueba. Para Saúl Jiménez lo importante era pasárselo bien y, de paso, «estrenar mis nuevas zapatillas». Una gran ocasión para hacerlo en una carrera «como las profesionales», decía. Dispuestos en la línea de meta, los pequeños participaban en diferentes pruebas de velocidad en función de sus edades.

01:18 Vídeo. Talleres, deportes y charlas en el Equilibria Family Day / TAREK HALABI

«A mí me toca correr la mayor distancia porque soy de las mayores», contaba Lucía Mieres antes del inicio de su prueba. Enol García era de los pequeños del grupo. «Eso no importa, lo importante es que te lo pases bien y hagas algo de ejercicio», le animaba su madre.

Atletismo, gymkanas deportivas y talleres de primeros auxilios fueron las propuestas en las que los jóvenes podían participar. «Me mola mucho porque puedes jugar a fútbol y baloncesto», afirmó Andrés Prado, quien se sentía emocionado ante la posibilidad de practicar «sus dos deportes favoritos».

El caso de Alicia Hernández era diferente. «A mí no me gusta correr, sin embargo, he venido para aprender sobre primeros auxilios, porque es importante saber qué es lo que hay que hacer y cómo actuar en situaciones de emergencia», reconocía.

Un domingo diferente

Por su parte, el coordinador del Centro Municipal de Empresas de Gijón Impulsa, Luis Díaz, explicó que desde esta entidad «queríamos organizar una jornada para que las familias pasasen un domingo diferente y de forma saludable con actividades que combinan deporte, nuevas técnicas de alimentación, psicología deportiva y talleres de primeros auxilios».

En ocasiones anteriores, Gijón Impulsa organizó la 'Carrera de la Milla del Conocimiento', sin embargo, «este año hemos querido centrarnos en los niños y ya en primavera organizaremos una prueba deportiva para el público más adulto». Esta, apunta, «es una forma de compartir tu tiempo con otras personas que también tienen tus mismas curiosidades».