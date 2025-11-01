El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Planta de combustibles 100% renovables de Repsol en Cartagena, la única de la península dedicada por completo y a gran escala a la producción de estos combustibles. La energética tiene en cartera otros dos proyectos. Repsol
AsturiasInnova+

HVO, el combustible 100% renovable que impulsa los autobuses de ALSA

Elaborado por Repsol a partir de residuos orgánicos, no implica una modificación de los vehículos. La empresa consumirá cinco millones de litros este año

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

El hidrobiodiésel (HVO por sus siglas en inglés) es un combustible diésel renovable que se produce a partir de residuos orgánicos (como aceites vegetales ... reciclados, biomasa, residuos de la industria agroalimentaria o residuos forestales) mediante un proceso de hidrogenación. El resultado es muy similar al diésel de origen mineral, con la diferencia de que su huella de carbono es significativamente menor y con la ventaja de que no implica tener que realizar adaptaciones en los vehículos con motor de combustión para su uso. «Con la gasolina y con el diésel de origen 100% renovable se reducen emisiones netas de CO2 en los vehículos actuales desde ya, sin cambiar nada. Se pueden usar en vehículos diésel, gasolina e híbridos», destaca Tamara Galindo, gerente de combustibles renovables en Repsol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  5. 5 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  8. 8 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  9. 9 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  10. 10

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio HVO, el combustible 100% renovable que impulsa los autobuses de ALSA

HVO, el combustible 100% renovable que impulsa los autobuses de ALSA