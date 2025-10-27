El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Equipo de i4Life, en la sede de la empresa, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón Jesús Manuel Pardo

Tecnología que va más allá de cuidar el bienestar de los mayores

i4Life ·

Sin abandonar la línea de salud con la que nació en 2018,la empresa ha diversificado sus servicios y ya trabaja, por ejemplo, en análisis turísticos con IA

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:26

Comenta

Para la empresa tecnológica i4Life, nacida en 2018 como una 'spin-off' de la Universidad de Oviedo y con un enfoque de cuidados de las ... personas mayores, hay un antes y un después marcado por la pandemia de la covid-19. Fundada por Marián García Prieto, durante sus tres primeros años de vida no era más que «un invernadero con dos semillas». Por un lado, el bastón inteligente 'Pauto', que facilita la movilidad a las personas con enfermedad de Parkinson –con una serie de sensores les ayuda a salir de episodios de congelación de la marcha–. Por otro, la aplicación i4park, para su seguimiento médico. Por aquel entonces «éramos cuatro personas mirando a esas semillas para ver cómo crecían».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  7. 7

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  8. 8 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  9. 9 La resaca más feliz de Valdesoto
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tecnología que va más allá de cuidar el bienestar de los mayores

Tecnología que va más allá de cuidar el bienestar de los mayores