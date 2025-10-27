Tecnología que va más allá de cuidar el bienestar de los mayores

Para la empresa tecnológica i4Life, nacida en 2018 como una 'spin-off' de la Universidad de Oviedo y con un enfoque de cuidados de las ... personas mayores, hay un antes y un después marcado por la pandemia de la covid-19. Fundada por Marián García Prieto, durante sus tres primeros años de vida no era más que «un invernadero con dos semillas». Por un lado, el bastón inteligente 'Pauto', que facilita la movilidad a las personas con enfermedad de Parkinson –con una serie de sensores les ayuda a salir de episodios de congelación de la marcha–. Por otro, la aplicación i4park, para su seguimiento médico. Por aquel entonces «éramos cuatro personas mirando a esas semillas para ver cómo crecían».

La pandemia trastocó por completo sus planes, pero a la vez les abrió nuevas vías de negocio. Siguiendo con el símil, en 2022 «pusimos un huerto con cultivos variados». Sin abandonar la parcela de los cuidados, ampliaron el radio de actuación, se lanzaron a prestar servicios de ingeniería para otras empresas –desarrollo de 'software', de webs, de aplicaciones y de IA– y se convirtieron en agente digitalizador del Kit Digital y Kit Consulting.

De cuatro personas, el equipo pasó a dieciséis. Y la previsión es seguir creciendo. Afirma García Prieto que, para ese despliegue, fue clave la diversificación en el sector público y privado.

Gracias a esa diversificación fue como, recientemente, se hicieron con el contrato del Observatorio de Sostenibilidad Turística de Asturias. A partir de los datos estadísticos recogidos por el INE durante años, y aplicando algoritmos de 'machine learning', el equipo de i4Life analizará toda esa información para elaborar conclusiones que puedan ayudar al sector turístico en la toma de decisiones «e incluso, cuando los modelos lo permitan, hacer predicciones».

Ampliar El bastón 'Pauto', para personas con Parkinson, y el reloj inteligente que permite conectar al paciente con sus cuidadores o familiares J. M. Pardo

Un trabajo similar, de análisis de datos y realización de pronósticos mediante el empleo de la inteligencia artificial, lo están aplicando ya en el ámbito industrial.

Espacio de datos

Además, i4Life lidera el proyecto Datiacare, un espacio de datos «homologado por el ministerio» con el que se busca mejorar el sector de los cuidados al tiempo que dar más independencia a las personas mayores. El uso de la tecnología se plantea aquí como una herramienta útil para atajar algunos de los problemas más frecuentes en las personas mayores: la escasez de cuidadores (se estima que en el año 2050 habrá más de seis millones de mayores de 80 años en España) y las caídas. i4Life está creando un conector interoperable, fiable y seguro para volcar datos anónimos de monitorización, usar datos anónimos de otros agentes y desarrollar algoritmos predictivos que generen alertas y soluciones aplicables al cuidado avanzado de personas mayores.

Proyecto en Zamora

En la que fue su línea primigenia, la del 'healthcare', la empresa sigue desarrollando proyectos innovadores. Uno de ellos es la Plataforma Familias, una aplicación que mejora la transparencia de la actividad en los centros de día o residencias y la comunicación entre estos y las familias. Implantada desde febrero de 2024, ahora mismo llega a más de 6.000 usuarios en Madrid.

Otro proyecto en marcha es Silverdigi, que permite llevar a cabo una monitorización y un control remoto del estado de salud y las dinámicas de personas mayores sanas que viven solas. Se está llevando a cabo desde abril de 2024, de manera experimental, en pueblos de la provincia de Zamora.

En las viviendas de los usuarios, más de 120 en la actualidad, se instalan tres sensores domóticos en lugares estratégicos para controlar sus movimientos y rutinas: uno en la nevera –aporta información de si el usuario está comiendo o no–, otro en el cuarto de baño y otro en el pasillo. Además, todos llevan un reloj inteligente que aporta información a sus cuidadores sobre parámetros de salud y manda una alerta en caso de sufrir una caída, pero también facilita información de actividad a la propia persona. El sistema «dibuja el patrón de vida del usuario» y es capaz de detectar alteraciones. En caso de apreciar anomalías relevantes, avisa de inmediato al cuidador.

Afirma Marián García Prieto que los resultados están siendo muy positivos y que la intención es extender el programa a otros territorios. «El comentario generalizado de los usuarios es que 'está genial porque mis hijos se quedaron tranquilos'». Pueden mantener una vida independiente, sin salir de su entorno, con la garantía de estar permanentemente monitorizados.