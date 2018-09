Izertis adquiere cinco empresas en España, Portugal y México y negocia comprar siete más El presidente de Izertis, Pablo Martín, en la sede principal de la compañía de Gijón, en el Intra. / JOAQUÍN PAÑEDA La consultora tecnológica asturiana prevé superar en 2021 los 100 millones de facturación y saldrá a Bolsa en los próximos 18 meses CRISTINA TUERO GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 04:41

Izertis va cumpliendo a rajatabla su plan estratégico, apuntalado en sus pilares de «innovación, internacionalización y equipo», y con la mirada puesta en un 2021 en el que esperan alcanzar los 100 millones de euros de facturación y salir a Bolsa. No pierden de vista esa llegada a los mercados, que se fija «en los próximos 18 meses», y para ello mantienen un ritmo de crecimiento constante que ahora refuerzan con la adquisición de cinco nuevas compañías: dos en España, otra dos en Portugal y una más en México. Además, ultiman las negociaciones para hacerse con otras siete entre finales de este año (cuatro de ellas) y principios de 2019 «lo que supondría un fuerte impulso a nuestras cifras», según señala su presidente, el gijonés Pablo Martín.

La consultora tecnológica asturiana se ha propuesto un duro pero parece que alcanzable reto: entrar a formar parte de las 20 mayores empresas del sector a nivel nacional. De momento, los números los avalan ya que tras este proceso de nuevas adquisiciones se prevé un cierre de año superior a los 43 millones de euros y se calculan en más de 60 millones los que servirán para llevar a término el siguiente ejercicio, el de 2019. Es decir, un 40% de crecimiento anual. El número de trabajadores actual de la compañía supera los 600 que reparten en las 20 oficinas con las que cuentan en España, México, Portugal, Colombia, Perú y Costa Rica.

¿Quienes entran en Izertis en esta nueva operación? A nivel nacional, la consultora What About Technologies (especializada en gestión de datos), que cuenta con oficinas en el País Vasco y Cataluña, y PMO Partners (enfocada en la gestión de proyectos y en Gobierno IT), con sede en Madrid. Las compañías lusas con las que la empresa ampliará su mercado en el país vecino son Sparklegend (orientada a Business Operations y con más de 20 años de experiencia), con presencia en Oporto y Lisboa, y Acordiant, especializada en SAP e infraestructura tecnológica, y con oficinas en Aveiro. La última incorporación, en el mercado latinoamericano, se corresponde con la mexicana Daxpro, dedicada a la implantación de soluciones de negocios de Microsoft, con diez años de experiencia, y presente en Ciudad de México. Entre las cinco incorporan 125 personas.

Mercado español

El objetivo fundamental que se plantea Izertis para el próximo ejercicio es el de «consolidar todos los mercados en los que hemos entrado hasta ahora». Una vez conseguido ese afianzamiento nacional e internacional y ya con la vista puesta en 2020 y 2021, el siguiente paso será abordar otro horizonte importante: entrar con «solvencia» en los mercados del Reino Unido y Alemania y también en el de EE UU, zona en la que ya cuentan con algunos clientes.

Con todo ello irá aparejada la salida a Bolsa que si bien a principios de 2018 se veía más fácil que fuera lejos del mercado nacional, ahora, con varias opciones sobre la mesa, el de España ha entrado entre esas posibilidades. Ese desembarco permitirá, como el presidente de Izertis explicaba a EL COMERCIO, «consolidar nuestra imagen de marca y poner en valor la compañía». Se trata, además, de una plataforma perfecta para obtener más financiación -con ampliaciones de capital u otras vías-, y que facilita la integración con otras compañías . Martín se muestra «muy optimista» con el ritmo de crecimiento de la empresa y el alto grado de ejecución de su plan de expansión.