«La vacuna contra la COVID-19 no está a la vuelta de la esquina»

Pensar en una vacuna para la COVID-19 antes de fin de año es irreal y prematuro para expertos epidemiólogos como Daniel López Acuña. Y por este motivo, el exdirectivo de la OMS apeló ayer a la «prudencia» y subrayó la «extraordinaria importancia» de mantener las medidas de protección, la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y la medidas higiénicas adecuadas, porque «el virus está ahí».

Lo hizo durante su intervención en la Jornada AsturiasInnova+ 'El mundo tras el COVID-19' organizada por EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, durante la que celebró que Asturias haya sido la primera comunidad en culminar el ciclo de incubación de la enfermedad sin nuevos casos. En este sentido, valoró las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria por el Principado, haciendo especial hincapié en la apuesta por el refuerzo de la atención primaria y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, que a partir de ahora será fundamental para evitar brotes. «El hecho de que en Asturias no haya habido nuevos casos no significa que el virus haya desaprecido, podemos importar casos de otras comunidades o países y hay que tener cuidado. La clave para controlar esos posibles rebrotes es tener fortalecida y a punto la capacidad de vigilancia epidemiológica y de rastreo, para aislar el más mínimo episodio» recomendó.

Además de señalar la importancia de los planes de contingencia en infraestructuras como el hospital de campaña de la Feria, López Acuña destacó una de las líneas que han caracterizado la actuación del Principado: la llamada a no bajar la guardia.

«Es fundamental y necesario reiterar estos mensajes» señaló. Y más teniendo en cuenta que, por ahora, «la protección es la única manera de evitar la trasmisión», puesto que aún habrá que esperar por una vacuna. «Es prematuro pensar que está a la vuelta de la esquina, debemos ser cautos», pidió, y recordó que no debemos correr. «Para que tengan sentido las vacunas han de ser eficaces, proteger, generar inmunidad y ser seguras».

Respecto a las gestión de la epidemia a nivel mundial, reconoció que «subestimamos el potencial de transmisión del virus en un mundo globalizado». A esa circunstancia se sumaron otras como que se trata de un virus nuevo, la alta capacidad de contagio y sobre todo la transmisión a través de personas asintomáticas. «No dar el peso suficiente a este tipo de transmisión al comienzo de la pandemia fue la principal contradicción», admitió López Acuña, para quien la OMS rectificó a tiempo al declarar una pandemia como emergencia de salud de carácter internacional apenas una semana después de la primera reunión del comité que debía valorarlo.

Respecto al papel de este organismo en la gestión de la COVID-19 defendió que «no es una interpol sanitaria, no tiene potestad de intervenir», quedando en manos de los países seguir o no sus recomendaciones. En este sentido, deseó que ante una amenaza a la seguridad sanitaria en el mundo existiese una mayor coordinación entre los estados y una «adecuada gobernanza que tenga una actuación que no se vea limitada por las soberanías nacionales».