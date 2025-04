«Nunca me planteé salir de Asturias, aquí lo tengo todo»

Domingo, 15 de diciembre 2019, 15:15 Comenta Compartir

-Ahora que se está hablando mucho de los talentos en nuestra región, ¿usted se plantea irse o está cómoda aquí? ¿qué le ofrece Asturias?

-Nunca me lo planteé. Cuando acabé la carrera tuve muchas ofertas de Alemania, por ejemplo, de incorporación inmediata y con un salario importante, pero a mí me gusta Asturias. Mi familia está aquí, me gustan las ciudades pequeñas, el clima, el paisaje, la gente. Siempre tuve claro lo que quería en ese sentido, viajo mucho, pero mi casa está aquí. Y una empresa como ArcelorMittal te da la oportunidad de crecer continuamente en lo profesional, no necesito otra cosa.

-Usted dice que quiere colaborar a 'cambiar el mundo'. ¿Demasiado ambiciosa?

-No, lo que creo es que el mundo evoluciona para mejor y yo quiero colaborar con mi trabajo en esa evolución que busca mejorar el bienestar de las personas.