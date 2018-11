La ‘bolsa negra’, a estudio para su aprovechamiento

El 34,4% de lo no recicladoes orgánico

El proyecto coPEREDA 2020 ha caracterizado la 'bolsa negra' a través de un informe elaborado a mediados de 2018. En él, concluyó que la materia orgánica municipal (restos de alimentos cocinados y no cocinados, siegas...) representa el 34,4% de esta 'bolsa negra', conformándose como el mayor residuo no reciclado de todos. El papel y el cartón suponen casi un 19%, el textil supone un 10%, los envases ligeros ascienden al 10,19% y el vidrio, finalmente, supone un 5% del total. Además, hay otras fracciones de menor importancia como el plástico que no es envase, con un 6,41% y los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con un 3,59%.