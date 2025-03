España, suspenso en conocimiento en protección de datos

josé a. gonzález Jueves, 10 de septiembre 2020, 07:01 Comenta Compartir

La protección de los derechos en internet es una asignatura pendiente para los españoles. Solo tres de cada diez afirman conocer qué es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, casi el 80% asegura que desconoce cuántas organizaciones usan, almacenan o acceden a sus datos personales, lo que muestra un problema en cuanto a la privacidad de datos, comprensión de la legislación y responsabilidad final de la protección de los usuarios.

En otros países como Francia, la cifra de personas que conocen este tipo de leyes es igual a la de España, mientras en Reino Unido cerca de la mitad de los encuestados las conocen y en Alemania un 41%.

Asimismo, el estudio realizado por Opentext muestra que dos de cada cinco personas en España, lo que supone un 39% de los españoles, no confía en que organizaciones de terceros puedan mantener su información personal privada o a salvo de brechas de datos, hackeos y otros problemas.

El 36% de los consumidores, además, afirma que estaría dispuesto a pagar más por negociar con una marca que se comprometa a garantizar la privacidad de sus datos.

En este sentido, cerca del 40% de los encuestados asegura que se pondría en contacto con una organización para conocer cómo emplean su información personal o si la almacenan de forma acorde con la ley. Además, tan solo el 17% confirma que ya ha tenido ese contacto en al menos una ocasión.

Por su parte, más de la mitad de los españoles afirma que sabe cómo mantener sus propios datos privados y seguros en aplicaciones, redes sociales y cuentas de correo electrónico.

Relajación en la privacidad

La preocupación por la privacidad en internet no crece. Menos de la mitad de los gamers españoles afirma compartir sus contraseñas de plataformas de juego como Steam, Xbox o PS Network con las personas con las que conviven, pero muchos temen por la seguridad de sus cuentas al no conocer sus hábitos digitales.

Según el informe More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones publicado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, más de un tercio de los españoles encuestados comparte sus claves de servicio de streaming.

Sin embargo, no todos los encuestados confían en la seguridad de las personas con las que viven al usar Internet. El 38% de los españoles asegura estar preocupado por el aumento de la actividad online en servicios de juegos debido a las restricciones relacionadas con la Covid-19.

Además, un 31% de los encuestados afirma estar preocupado por el hecho de que los hábitos digitales de las personas con las que conviven puedan afectar a su seguridad en internet.