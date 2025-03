Investigadores españoles crean el Maps de la tecnología verde

José Antonio González Miércoles, 4 de diciembre 2019, 07:40 Comenta Compartir

En 1992, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) desarrolló en Estados Unidos el término Green Computing. En ese ejercicio nacía el programa Estrella de Energía que promovía y reconocía la eficiencia energética de diversas tecnologías como computadoras, monitores y aires acondicionados.

La concienciación sobre el cambio climático y la huella verde ahora está más que nunca presente en las grandes tecnológicas. El concepto de Tecnologías Verdes aglutina un grupo de técnicas, materiales, métodos e investigaciones en continua evolución.

Este apartado engloba desde la generación de energía y la producción de alimentos sanos, hasta la creación de limpiadores no contaminantes. La previsión es que este es uno de los campos donde mayores innovaciones se presenten y que traerá cambios muy significativos en la vida cotidiana de las personas.

Con el objetivo de generar evidencia empírica sobre la distribución y la evolución de las tecnologías verdes en el mundo, investigadores españoles han desarrollado la web 'Green Tech Database', un Maps de Tecnología Verde.

La herramienta ha sido diseñada en el contexto de la investigación doctoral «Green innovation: an empirical analysis of technology, skills and policy», desarrollada por François Perruchas, bajo la supervisión y colaboración de Davide Consoli, investigador en INGENIO (CSIC-UPV) y Nicolò Barbieri, de la Universidad de Ferrara, Italia, con el apoyo financiero del CSIC y del Ministerio de Economía y Empresa de España.

Según la información recopilada, la base de datos alcanza hasta 2010, España registró ese ejercicio un total de 1616 patentes. La mayoría de ellas en generación de energías renovables, seguidas de tecnologías habilitadoras en edificios, reducción de la contaminación del agua y la gestión de recursos.

«Esta propuesta surge ante la falta de información completa y estudios transversales sobre la llamada innovación verde y de la ausencia de un mapeo global de la evolución de las tecnologías verdes. La unidad de análisis aquí es la familia de patentes, un conjunto de patentes que cubren una invención similar y comparten una fecha de prioridad», aseguran en un comunicado.

Los investigadores han tomado como principal fuente de datos a PATSTAT 2016a, una base de datos publicada por la Oficina Europea de Patentes, que contiene datos bibliográficos y legales de patentes de los principales países industrializados y en desarrollo, siendo una fuente de referencia en estudios de la innovación basados en patentes.