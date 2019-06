La manipulación del futuro 'Deep fake' Los algoritmos de la inteligencia artificial permiten suplantar cualquier identidad en vídeo, un nivel superior en la actual guerra contra la desinformación ISAAC ASENJO Madrid Viernes, 21 junio 2019, 06:51

La mentira tiene las patas muy cortas y gracias a la irrupción de la tecnología en los hábitat de nuestro día a día se ha convertido en un elemento barato de cara a manipular y hacer creer lo que en realidad no es. Oro parece plata no es, que diría aquel. Porque imagine que está viendo unas imágenes en televisión del presidente del Gobierno en el que gesticula de forma habitual y habla con convicción. No es apreciable pero no es su voz. Lo que oye es falso. Jamás ha dicho lo que acaba de oír.

Es lo que se conoce como 'deep fake', una noticia falsa en formato audiovisual creado gracias a los algoritmos de la ingeligencia artificial. Y no se trata de una mentira piadosa sino una de las gordas por la envergadura del personaje. Esto nunca ha ocurrido en España pero sí en EE UU. «El Presidente Trump es un completo imbécil», dice tranquilamente Barack Obama en un vídeo que circuló en las redes sociales durante algunos días. Pero ese Obama no era Obama sino el actor Jordan Peele, que intentó concienciar con esta farsa publicada en Buzzfeed el pasado abril de los peligros de los videomontajes hiperrealistas y de la desinformación como amenaza global. Algo que no es nuevo pero sí barato y eficaz para engañar en los tiempos actuales, donde las 'fake news' se extienden más rápido que la verdad y contribuyen de buena manera a la 'infoxicación' de los usuarios.

La manipulación lleva su trabajo. Estos segundos le costaron a Peele más de cincuenta horas de renderización combinando Adobe After Effects y FakeApp, un software de IA que saltó a la fama para poner caras de famosos en vídeos porno de forma muy realista y que luego se compartían en Reddit.

Gracias a la tecnología 'Machine Learning' -disciplina científica que crea sistemas que aprenden automáticamente a través de diferentes algoritmos- es posible «crear contenido difícil de distinguir entre realidad o ficción», apunta Manuel Zaforas, responsable de la línea de anteligencia artificial y Big Data de Paradigma Digital. Todo un peligro para inocentes y el Santo Grial para los creadores de 'fake news'.

Con el mismo protagonista que en el caso anterior, la Universidad de Washington presentó hace un par de años en proyecto piloto Synthesizing Obama, en el que al personaje se le podía ver en un lado de una pantalla decir una cosa, y en el otro lado, con otra ropa y en otro sitio, decir lo mismo.

Con la Inteligencia Artificial no solo se pueden crear vídeos realistas de personas que hacen y dicen cosas que nunca dirían o harían, sino que también se logra generar caras de gente que nunca ha existido. Un tétrico uso del machine learning al alcance de todos y que demuestra que la IA puede ir aprendiendo sin ayuda de los seres humanos. La web separa rasgos, analiza la edad, la posición, el color del pelo o el género y lo combina todo una y otra vez, por lo que sus posibilidades son infinitas. Así aparecen hombres, mujeres y hasta niños con imágenes casi siempre hiperrealistas. Hasta ahora, esta hiperrealidad era un proceso caro y complejo y que requería de un hardware muy potente. Más allá del entretenimiento, los desarrolladores responsables de esta web quieren demostrar que generar un mundo completamente irreal es posible.

Imágenes creadas por inteligencia artificial. / R.C.

Y en su empezo por dejarnos con la boca abierta, la IA provoca incertidumbre y miedo a partes iguales. Ya no es que se creen vídeos porno falsos como los nombrados en Reddit, sino que puede 'resucitar' a Dalí, Marilyn Monroe o Einstein. Una nueva inteligencia artificial de Samsung es capaz de engañarnos a partir de una sola imagen. El resultado es asombroso y pueden verse expresiones y movimientos de los protagonistas como si hubieran sido grabados en vídeo en lugar de ser retratados.

Los vídeos se realizan a partir de tres redes denominadas GANs (Generative Adversarial Network) que crean puntos de referencia y los contrapone con miles de imágenes. Primero se unen esos puntos de referencia con vectores, después se mapea con los datos y por último evalúa el realismo. Cuantas más fotos forman el modelo inicial, más real es la reproducción de esa persona. Las 'deepfake' ya no solo nos hace oír lo que nunca nadie ha dicho sino que también nos deja ver a figuras históricas como nunca antes. Ver para creer, o no.