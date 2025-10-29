La red social X abandonará el dominio twitter.com y algunos usuarios se quedarán sin acceso Quienes utilicen una llave de acceso para entrar en su cuenta deberán actualizar los datos

J. L. R. Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:46

La red social X va a dejar de utilizar el dominio twitter.com que hasta ahora redirigía a su web. Con este cambio, quiere dejar atrás definitivamente la marca Twitter.

En la práctica significa que algunos usuarios, los que utilizan una llave de acceso o passkey, deberán volver a introducir su clave antes de que el cambio se haga efectivo el día 10 de noviembre.

«Después del 10 de noviembre, si no ha vuelto a inscribir una clave de seguridad, su cuenta quedará bloqueada hasta que: se vuelva a inscribir; elija un método 2FA diferente; o elija no usar 2FA (¡pero siempre recomendamos que use 2FA para proteger su cuenta!)», han indicado en un post en X.

By November 10, we’re asking all accounts that use a security key as their two factor authentication (2FA) method to re-enroll their key to continue accessing X. You can re-enroll your existing security key, or enroll a new one.



A reminder: if you enroll a new security key, any… — Safety (@Safety) October 24, 2025

En principio este cambio sólo va a afectar a los usuarios que utilizan una llave de acceso, el resto no debería tener problemas de acceso. Para hacer los cambios necesarios hay que acceder a la 'configuración', entrar en la opción 'seguridad' y en 'Autenticación en dos fases'.

El cambio de dominio podría crear algunos problemas adicionales en servicios que utilicen redirecciones o en aplicaciones externas que usen esta red social.