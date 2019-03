WhatsApp bloqueará tu cuenta si no usas la aplicación oficial La plataforma advierte que los usuarios se exponen a un agujero de seguridad importante si no cumplen sus normas I. ASENJO Martes, 12 marzo 2019, 13:38

En el cumpleaños de la red de redes -la WWW- podemos afirmar casi sin titubeos que no seríamos capaces de vivir sin Internet. Una de las cosas más positivas que ha logrado en estas tres últimas décadas ha sido poder conectar a las personas gracias a redes de mensajería como WhatsApp, una aplicación que desempeña un papel central en la vida cotidiana de millones de personas. Hoy por hoy se antoja difícil pensar en estar algunos días sin conectarse a ella. Y no es que haya que alarmarse, pero sí que habría que poner medidas para que nuestra cuenta no sea bloqueada.

Parece que WhatsApp se ha puesto en pie de guerra contra aquellos usuarios que utilizan otras aplicaciones para conectarse a su plataforma. Y eso no les gusta. Quieren ser una aplicación más segura, y de la misma manera que vienen luchando desde hace meses contra el 'spam' y las 'fake news', lo hacen ahora para que todos cumplan sus normas de uso. WhatsApp quiere que ningún usuario que utilice su aplicación lleve a cabo comportamientos que puedan afectar a la seguridad de la compañía, principalmente por el uso de otras plataformas diferentes a la oficial.

Se refiere al uso de versiones como GB WhatsApp y WhatsApp Plus, aplicaciones que los usuarios descargan a través de canales no oficiales y que pueden tener consecuencias indeseables para sus teléfonos utilizando los servicios de la compañía de mensajería. Este tipo de aplicaciones podrían no cumplir con todos los preceptos de seguridad con los que WhatsApp sí cumple y, por ello, infectar al usuario de virus y de 'malware', especialmente en Android. Por lo que el agujero de seguridad al que se exponen es importante.

«Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si es así, debes descargar la aplicación oficial para continuar usando WhatsApp», señala el comunicado de la compañía.

La aplicación da unas recomendaciones a los usuarios para evitar quedarse para siempre sin las conversaciones que hubieran tenido hasta ese momento. En concreto, si el usuario estaba utilizando GB WhatsApp, la recomendación pasa por hacer una copia de seguridad de los chats que tenías y transferirlos después al WhatsApp bueno.

Para esto, lo primero que deberás hacer es esperar a que se acabe el tiempo de castigo que WhatsApp te haya impuesto. Una vez estés liberado, sigue estos pasos para hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en GB WhatsApp:

-Pulsa en 'más opciones' > 'chats' > 'copia de seguridad de los chats'.

-Ve a la configuración del teléfono, clica en 'almacenamiento' y accede a los archivos

-Encuentra la carpeta de GB WhatsApp y renómbrala con el nombre 'WhatsApp'.

-Bájate la aplicación oficial de WhatsApp desde la Play Store

-Cuando te aparezca la opción de 'restaurar' después de haber verificado tu teléfono, selecciona el archivo que renombraste previamente y restáuralo. Ahí deberán estar las conversaciones que tenías en GB WhatsApp y que ahora podrás seguir viendo en WhatsApp.

En el caso de que estuvieras utilizando la aplicación de WhatsApp Plus, bastará con que hayas hecho un 'guardado' de tus chats justo antes de pasarte a la aplicación buena de WhatsApp. Este guardado se hace automáticamente cada día si lo tienes así configurado y, si no, puedes acceder a ello a través de ajustes > chats > copia de seguridad. Cuando lo tengas guardado en Google Drive ya podrás pasarte a WhatsApp y restaurar dichos chats desde ahí.