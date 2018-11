El ocio del futuro llega a Gijón Santi Luna y Sergio Suárez (Meteorbyte Studios), Paco Juan (Bipolar Dawn) y Jaime Álvarez (BoltHut), tres de los equipos asturianos de desarrollo de nuevos videojuegos. :: JOAQUÍN PAÑEDA Más de 16.000 personas pasaron por la feria del videojuego que organiza EL COMERCIO y CuiCui Studios PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA Lunes, 19 noviembre 2018, 05:28

El FIMP, la feria de videojuegos y tecnología organizada por Cuicui Studios y EL COMERCIO, clausuró ayer su novena edición con un nuevo éxito de participación. A lo largo de las dos jornadas de actividades, más de 16.000 personas visitaron el recinto ferial Luis Adaro atraídas por las diferentes propuestas mostradas en los 53 estands del evento y en los espacios temáticos de la organización. La zona destinada a juegos en ordenadores y consolas, especialmente la reservada a máquinas retro, y el espacio en el que se exhibían las últimas aplicaciones en realidad virtual y drones fueron las que registraron una mayor afluencia, compitiendo con el escenario central y su pantalla gigante durante la celebración de los torneos de 'e-sports'. Con similar interés fueron seguidas las actividades divulgativas ofrecidas en las charlas y talleres, que superaron el millar de inscritos y recibieron nuevas incorporaciones durante el desarrollo de la feria.

Una veintena de empresas tecnológicas y de estudios 'indies' de toda España participaron en esta edición que ha buscado llegar a todo tipo de públicos, sin renunciar a su objetivo como punto de encuentro entre profesionales y creativos del sector. Entre las firmas asturianas presentes, tres equipos consagrados al desarrollo de videojuegos ejemplificaban las posibilidades de futuro de este campo. Sergio Suárez y Santi Luna, de la ovetense Meteorbyte Studios, representan el perfil más profesionalizado de estos creadores, con su juego 'Woodpunk', de temática renacentista, que está a punto de ofrecer su versión definitiva para ordenadores. «La inversión inicial no llegó a los 1.000 euros y, gracias a la aceptación de la gente a través de internet y en ferias como esta, atrajo el interés de inversores para comercializarlo», explicaba el primero, y su compañero añadía que «eventos como FIMP sirven para pulirlo y darlo a conocer».

Camino de la comercialización de sus propios juegos, presentaban sus productos el también ovetense Jaime Álvarez, de The BoltHut, y el avilesino Paco Juan, de Bipolar Dawn. Álvarez relataba su experiencia personal hasta llegar a 'You died', su última creación: «Desde pequeño, quise diseñar videojuegos, luego aprendí a programar y, a base de ir probando, conseguí mejorar. Por eso creo que hay que perder el miedo al fracaso: se aprende superando los errores». Su sueño ahora «sería poder vivir de mis juegos, aunque no me obsesiono, porque hago lo que me gusta». De eventos como el FIMP señala que «son necesarios. Somos como una familia, no hay competencia y nos ayudamos a mejorar entre todos». Juan asiente a lo expresado por su compañero. En su caso, estudia Ingeniería Informática y comenzó «por aprender a programar. Me gustó, fueron creciendo los proyectos y hace dos años presenté en el FIMP mi primer juego. En estas ferias es donde se aprende más por el contacto con la gente y otros creadores». Ahora está a punto de lanzar para ordenadores su nuevo juego 'RogueCube' y afirma: «Si no sirve para profesionalizarme, será un buen complemento cuando acabe la carrera». Jóvenes como los de estos estudios 'indies' ofrecían con sus trabajos una de las facetas más estimulantes de lo que puede dar de sí la industria tecnológica del entretenimiento en la nueva edición del FIMP, una cita que no solo no para de crecer, sino que se convierte en vivero de nuevas ideas y desarrollo tecnológico.