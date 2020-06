Así de virtuales son los nuevos partidos de LaLiga en la nueva normalidad El fútbol español regresa con audio y público virtual tras un acuerdo con EA Sports y la tecnológica noruega VIZRT JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Lunes, 15 junio 2020, 08:06

El fútbol profesional ha vuelto a España, pero lo ha hecho con las gradas vacías debido a las restricciones de la llamada nueva normalidad por la Covid-19. Sin embargo, La Liga ha querido aliviar esa falta de ambiente con la tecnología, pero se quedado en los grandes píxeles de los años 90.

Junto con Mediapro, empresa encargada de realizar las retransmisiones, han desarrollado un sistema de audio y vídeo para que los partidos se parezcan lo más posibles a la era pre Covid-19

«Llevamos trabajando desde el inicio de la pandemia», aseguraba Javier Tebas, presidente de LaLiga, que tenía como ejemplo los trabajos que se estaban realizando en la Bundesliga alemana.

En el país centroeuropeo, los espectadores pueden activar ese público y sonido de ambiente virtual, o bien ver la emisión sin dichos elementos.

Sin ambiente en España

El experimento llegó el pasado jueves con el gran derbi sevillano entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. LaLiga antes de la reactivación, al igual que la Premier inglesa, llegó a un acuerdo con EA Sports, la creadora de la saga FIFA, para usar su banco de audios para dar sonido a los templos del fútbol español dentro del proyecto Sounds of the Stands (Sonidos de las Gradas) y que también sustituye a los famosos «micros de ambiente» de la radio española, que no han podido ser desplegados.

En cambio, la imagen ha quedado en manos de la noruega VIZRT, que también trabaja con otras ligas europeas. En este caso, las gradas están virtualizadas y afirmaban, antes del reinicio, que «ofrecerán siempre la imagen de aficionados sentados a tamaño real, identificados con los colores del club local».

El proyecto ha llegado a medias si se compara con los gráficos casi reales de los videojuegos de 2020. Las gradas están cubiertas con una textura estática que en planos generales da la sensación de haber colgado el mítico cartel de no hay billete. Al detalle, la grada se convierte en un FIFA 98.

Esta magia, no obstante, desaparece, al cambiar a planos cerrados u otras cámaras auxiliares al plano general. De momento, esta tecnología se plantea como temporal, ya que «soy partidario de que, cuando se pueda, haya gente en la grada. Si se puede en unas ciudades antes que en otras, estoy a favor», ha asegurado Javier Tebas en varias entrevistas.