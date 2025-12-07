El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Consumo

¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo

La gran duda a finales de año es qué hacer con ese superávit de dinero que hemos acumulado

Iratxe Bernal

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Si pese a lo caro que está todo y a la hipoteca nuestras cuentas domésticas acaban con superávit, quizá dar un empujoncito al préstamo nos ... parezca el mejor destino para ese dinero. Pero no siempre es así... Depende de muchos factores, algunos económicos y otros meramente personales. Quizá librarnos cuanto antes de la deuda nos dé tranquilidad o puede que primemos hacernos con un colchón en efectivo para lo que pueda pasar. Pero si no sabes qué hacer, busca un simulador en Internet y ve valorando estas seis cuestiones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo

¿Amortizar hipoteca o ahorrar? Seis preguntas para saber qué te conviene ahora mismo