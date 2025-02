¿En qué debo fijarme a la hora de comprar un patinete eléctrico?

Carmen Barreiro Domingo, 16 de mayo 2021, 19:09 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Es uno de los vehículos de moda. Cada vez son más las personas que eligen el patinete eléctrico como medio de transporte alternativo para desplazarse por la ciudad o recorrer trayectos no demasiado largos de una manera cómoda y sostenible. Sus ventas no paran de ... crecer. De hecho, se calcula que solo en nuestro país el parque de patinetes eléctricos en propiedad supera las 650.000 unidades. Ahora bien, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de comprar un vehículo de estas características? ¿Qué velocidad alcanzan? ¿Puede viajar dos personas? ¿Cuánto dura la batería? ¿Es obligatorio llevar casco? En primer lugar, conviene precisar que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha incluido este tipo de patinetes con batería eléctrica recargable en la categoría de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), a los que se les exige cumplir una serie de normas de tráfico, «entre las que destaca la de no poder circular por las aceras, zonas peatonales e interurbanas», aclaran en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La definición de VMP engloba a los vehículos de dos o más ruedas y de una sola plaza propulsados por una batería, como es el caso de las bicicletas y los patinetes eléctricos. «La velocidad máxima a la que pueden circular estos vehículos es de 25 kilómetros por hora tanto en carretera como en los carriles bici», añaden en la empresa de servicios tecnológicos Anovo. Si el patinete no alcanza los 6 kilómetros por hora se considera un juguete y no está obligado a cumplir las normas que regulan la circulación de los vehículos de movilidad personal. Al margen del ámbito normativo, estos son los detalles y características que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un patinete eléctrico, cuyo precio medio de mercado se sitúa en torno a los 300 euros. Batería y autonomía La mayoría de los patinetes cuentan con una batería de 36 voltios, potencia suficiente para desplazarse por la ciudad. «En el mercado existen modelos con motores más potentes, pero se debe consultar la velocidad máxima que alcanzan, puesto que si superan los 25 kilómetros por hora no entrarían dentro de la categoría legal de VMP», advierten en la OCU. Otro aspecto en el que conviene fijarse es el tiempo de carga de la batería porque varía mucho de un modelo a otro. Hay patinetes que se recargan en apenas tres horas y otros necesitan una noche entera. En cuanto a la autonomía –la distancia que puede recorrer el patinete sin recargar la batería–, los expertos consideran que 10 kilómetros suelen ser suficientes para cubrir los desplazamientos diarios de la mayoría de usuarios. Si no estás seguro, haz bien los cálculos para no equivocarte. «Una mayor autonomía también implica una batería más pesada y un precio más alto. Elige esta opción solo si los recorridos habituales son largos», aconsejan en la OCU. Peso y dimensiones El peso es otro factor que se debe tener muy en cuenta, sobre todo cuando se combina el uso del patinete eléctrico con el transporte público. Por regla general, la mayoría de los modelos pesan entre 10 y 15 kilos. «Si se usa a diario es importante que sea lo más ligero posible, además de plegable para poder transportarlo como una mochila», explican los especialistas de Anovo. Un consejo. Prueba la facilidad de plegado y desplegado en la tienda antes de comprarlo. En cuanto al tamaño, «lo ideal es una plataforma de unos 45 x 17 centrímetros y manillar de altura regulable». Frenos y luces Respecto a la seguridad, los tres aspectos más importantes son: el sistema de frenado, la iluminación y la protección contra los robos. Los expertos siempre recomiendan elegir patinetes con frenos de disco, al menos en la parte trasera. «Los de tambor también son seguros, pero resultan más aparatosos», precisan. En cuanto a la iluminación, es recomendable que el patinete cuente con luces incorporadas. «Si no las trae, pregunta si es posible añadirlas como accesorio, puesta que son obligatorias para circular de noche». Por último, si se va a dejar el patinete en la calle es recomendable elegir un modelo que cuente con sistemas de bloqueo para impedir que se lo lleven. Neumáticos y suspensiones El tamaño de los neumáticos condiciona el tipo de patinete. «En primer lugar piensa si vas a moverte por calzadas lisas y bien asfaltadas o por terreno irregular para saber qué ruedas te convienen más», plantean los expertos. Los neumáticos hinchables absorben mejor las irregularidades del terreno y tienen mejor agarre. En cambio, las ruedas macizas no requieren tanto mantenimiento porque ni se pinchan ni hay que comprobarles la presión. «Respecto al diámetro, las más grandes ofrecen mayor seguridad y estabilidad, pero también pesan más», recuerdan en Anovo. La suspensión es necesaria si los recorridos son por vías irregulares, puesto que hacen que la conducción sea mucho más cómoda. Edad mínima y casco El casco no es obligatorio, pero sí recomendable, mientras que la edad mínima para conducir un patinete eléctrico la decide cada ayuntamiento. Uno de cada tres accidentados acaba ingresado en la UCI Los datos del informe publicado por Mapfre sobre la siniestralidad en los patinetes eléctricos son demoledores. El estudio revela que uno de cada tres heridos el año pasado terminó ingresado en la UCI debido, fundamentalmente, a graves contusiones o fracturas en la cabeza. Solo en 2020, fallecieron en nuestro país un total de seis personas al verse implicadas en un accidente con un patinete eléctrico, entre ellas una niña de 10 años, que murió tras un sufrir en golpe en la cabeza al caer del vehículo. El análisis también señala que la práctica totalidad de los siniestros se produjeron en las calzadas de las calles de áreas urbanas y que casi la mitad tuvo como protagonistas a conductores de patinete de entre 16 y 35 años.

