Cuadros, estanterías, paneles reflectantes... Así puedes ahorrar un buen pico en calefacción

Carmen Barreiro Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04 Comenta Compartir

La bajada de las temperaturas nos pilla este año casi por sorpresa. Vamos a pasar de la manga corta a tener que poner a punto la calefacción prácticamente de un día para otro. Las casas todavía conservan un poco del calor que nos ha acompañado durante este insólito mes de octubre, especialmente en el tercio norte, pero como no queremos que el frío nos sorprenda con los deberes sin hacer, apunta estos consejos de los expertos en climatización para acondicionar la casa de cara a los meses de invierno... sin arruinarte. Porque los gastos de calefacción suponen aproximadamente la mitad de la factura energética. «La idea es mantener la vivienda con una temperatura confortable sin gastar de más», resumen en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Pon a punto tu sistema de calefacción y coloca paneles reflectantes

Si tienes radiadores, es importante comprobar que el agua circula sin problemas. Si no es así, purga los calefactores. «Conviene empezar por el que está más cerca de la caldera», aconsejan los expertos de la OCU. Para no hacerle un roto al bolsillo, cuando baje el mercurio abre únicamente los radiadores que vas a usar y «nunca los cubras». «Taparlos con elementos decorativos o utilizarlos para secar la ropa conlleva que la calefacción tenga que consumir más energía para llegar a la temperatura programada». Es decir, más pasta.

Otra propuesta que funciona muy bien para ahorrar unos cuantos euros es colocar un panel reflectante entre el radiador y la pared. Esta especie de cartón acolchado de color plata consigue recuperar hasta un 20% del calor que se pierde por el muro. Se venden en ferreterías y su precio oscila entre los 20 y los 30 euros por cinco metros.

Siguiente consejo. Revisa la presión de la caldera –«hazlo cuando esté en frío»– y ajusta la temperatura. Si es de condensación, debe estar entre 55 y 60 grados centígrados, mientras que si es mixta –también sirve para calentar el agua sanitaria (ACS)– la temperatura recomendada es de entre 40 y 50 grados si se trata de un sistema instantáneo o de entre 55 y 60 si lleva un acumular incorporado.

En las casas que tienen suelo radiante como sistema de climatización, se debe comprobar el estado de los circuitos hidráulicos. «La primera limpieza tiene que hacerse a los dos años de su instalación y las siguientes dependerán, básicamente, de la calidad del agua y del uso que se le da a la calefacción». Por cierto, la temperatura de las láminas del suelo no debe superar los 29 grados, aconsejan en la OCU.

En el caso de los acumuladores eléctricos, es importante programar la carga de los radiadores en las horas más baratas, además de mantener una temperatura media constante para no sobrecalentar la vivienda ni llevarnos un buen susto cuando nos pasen la factura. También es importante mantener limpias las rejillas de ventilación.

Ajusta el termostato, un grado añadido aumenta la factura más de lo que crees

Aunque pueda parecer una tontería, girar un poco más o un poco menos la rueda del termostato puede suponer bastante diferencia de dinero a final de mes. «Un gesto tan sencillo como poner la temperatura de la casa a 21 grados como máximo puede hacerte ahorrar hasta un 20% del consumo. Es mejor abrigarse un poco que ir por la casa en manga corta como si fuese verano», aconsejan los expertos. Y por la noche, bájala hasta los 16 grados. «Consume un 13% menos de energía que mantenerla encendida a 20 grados».

Revisa el aislamiento de las ventanas. Los burletes son una solución muy económica

Lo ideal es invertir en unas buenas ventanas «porque, a la larga, salen rentables». Pero si no es el momento, también se puede mejorar el aislamiento con pequeños trucos caseros como sellar la entrada de corrientes de aire con burletes. De esta manera, evitarás tanto la entrada de frío como la salida de calor. «Si hay grietas en los muros alrededor de puertas y ventanas, séllalas con masilla resistente al agua por el exterior de la casa», proponen los especialistas.

Cuelga cuadros y pon estanterías para subir hasta un grado y medio la temperatura

Igual no lo sabías, pero la temperatura de las paredes en las que hay cuadros colgados o estanterías con libros puede llegar a ser hasta un grado y medio más alta que la de una pared desnuda. Y esto es debido a que poner unas baldas, unas láminas o cualquier otro elemento decorativo mejora el aislamiento de la vivienda, por lo que también ayuda a mantener e incluso aumentar el nivel de confort de esa habitación. «Poner un zócalo también ayuda a mantener el calor de la estancia porque protege del frío que sube del suelo», precisan en la OCU.

Coloca cortinas y alfombras más gruesas y oscuras y verás la diferencia

Utilizar alfombras y cortinas oscuras es otra solución sencilla para aumentar la temperatura de una habitación. «También se puede colocar una cortina doble, de manera que la tela más fina, tipo visillo, permita entrar la luz y el calor del sol por la mañana, mientras que la más gruesa impida que entre el frío nocturno a la habitación».