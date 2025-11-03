El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Consumo

Esas personas que pueden mejorar las condiciones de tu hipoteca... existen

Así trabajan los brokers inmobiliarios, una figura relativamente nueva en nuestro mercado inmobiliario

Iratxe Bernal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Conseguir una hipoteca al 2,2% TAE cuando la media está en el 3% es un logro que nos va a permitir ahorrarnos un pico ... en la suma final de los intereses que paguemos. Y obtenerla es posible, aunque no seas especialmente bueno regateando. Basta con acudir a profesionales especializados precisamente en eso, en negociar con los bancos por debajo de sus ofertas genéricas. Son los brokers hipotecarios, una figura relativamente nueva en nuestro mercado inmobiliario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

