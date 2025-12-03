El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO

¿Por qué están volviendo las sartenes de la abuela? Aprende a cuidarlas

Las reticencias respecto a las antiadherentes crecen y cada vez se venden más las de hierro y acero inoxidable

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:34

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Las sartenes de hierro y de acero, las de la abuela, las de toda la vida, empezaron a languidecer en los armarios de cocina cuando ... las antiadherentes entraron en el mercado: prometían –y prometen– que las frituras no se van a pegar... y debemos de tener mucho miedo a ese 'pegado', porque casi todo el mundo cambió a los nuevos modelos, esos con un recubrimiento 'mágico' de vaya usted a saber qué –¿alguien lo pregunta cuando va a comprar una?– y que, según numerosos estudios científicos, no son lo mejor para nuestra salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué están volviendo las sartenes de la abuela? Aprende a cuidarlas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué están volviendo las sartenes de la abuela? Aprende a cuidarlas