El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Relaciones humanas

El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea

Se deja de hablar de sexo... y durante el sexo. ¿Por qué?

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Todos conocemos parejas de esas que dicen que lo hablan todo y exhiben esa certeza ante los demás como si fuese un imponente trofeo. La ... pregunta del millón es si, en ese catálogo universal de asuntos que hablan sin tapujos, está el sexo. No el sexo en general, sino la vida sexual en común. Ahí muchas de esas parejas que presumen de transparencia y confianza absoluta... tienen mucho que callar. Porque igual no se dicen todo: el llamado silencio erótico, sobre todo en relaciones largas, afecta a muchísimas personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  4. 4 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  5. 5 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  6. 6 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  7. 7

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  8. 8

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    Barbón: «He recibido cientos de mensajes de gente que se alegra de tener un presidente honrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El silencio erótico en las relaciones largas: así te boicotea