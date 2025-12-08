El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Salud

La cara menos amable de la Navidad: hasta 5 kilos de más y récord de infartos

Los excesos pueden salirnos muy caros es estas fechas

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:01

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

A la agenda del mes de diciembre –y parte de enero– no le cabe un evento más. La cena de empresa, la comida con los ... compañeros del gimnasio, las múltiples quedadas con los amigos, la fiesta de jerséis feos que se ha sacado de la manga uno de tus primos, cumpleaños –porque también los hay, claro–, paseos a media tarde para ver las luces que terminan con una taza de chocolate caliente entre las manos, después los churros. Un vino, otro... Y todavía falta el plato fuerte: las reuniones familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La cara menos amable de la Navidad: hasta 5 kilos de más y récord de infartos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La cara menos amable de la Navidad: hasta 5 kilos de más y récord de infartos