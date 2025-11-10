El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Salud

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

Un IMC demasiado bajo triplica el riesgo de mortalidad respecto a los valores normales, concluye un estudio danés

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Pasarse de kilos se ha relacionado con una salud empobrecida. Y si bien es verdad que la obesidad conlleva riesgos –sobre todo, cardiovasculares–, cometeríamos un ... error al pensar que todo se arregla sometiéndonos a un proceso de adelgazamiento agresivo. Es decir, matarnos de hambre creyendo que eso nos hará más fuertes y menos proclives a las enfermedades es un error. De hecho, tal y como ha concluido un estudio llevado a cabo por el Steno Diabetes Center Aarhus (Dinamarca), tener un índice de masa corporal (IMC) bajo puede resultar más peligroso que un sobrepeso moderado. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  5. 5 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  6. 6

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  7. 7 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  8. 8 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  9. 9 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  10. 10 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor 'fofisano' que por debajo del peso

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

La ciencia dicta sentencia: a cierta edad, mejor &#039;fofisano&#039; que por debajo del peso