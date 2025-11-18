El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por qué cuesta tanto dejar los antidepresivos

No es lo habitual, pero existe un síndrome de abstinencia que a veces se confunde con una nueva depresión

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:11

Una de cada diez personas en España guarda una caja de antidepresivos en la mesilla, porcentaje que se eleva al 15% en el caso de ... las mujeres y se reduce al 6% en el de los hombres. La manera de medir el consumo de estos fármacos es la cantidad de dosis diarias por cada 1.000 habitantes y los datos más actualizados del Ministerio de Sanidad corresponden a 2024 y sitúan el consumo en 102 dosis al día, con llamativas diferencias entre géneros (131,7 ellas y 73,9 ellos). Y las cifras crecen año tras año y dan una idea de la magnitud de los trastornos depresivos en nuestro país.

