Esta es la razón por la que siempre nos sale acné antes de un evento importante

Es casi matemático. Basta que tengas una boda, una entrevista de trabajo o un evento importante para que de la noche a la mañana... ¡zas! ... te levantes con la cara como una paella valenciana. No es casualidad, estos brotes de acné repentinos tienen una explicación científica y afectan a más gente de la que imaginamos, incluso a quienes no tienen problemas dermatológicos. «Aunque esta reacción de la piel puede tener múltiples causas, en casi todos los asuntos relacionados con el acné existe un gran componente hormonal», adelanta el doctor Joaquín Puerma, especialista en Endocrinología y Nutrición.

Que el día anterior a un examen te salgan unos granitos en el mentón o que la mañana en la que tienes un juicio o una cita que te causa cierta inquietud te levantes con la piel peor que nunca se debe básicamente a los nervios que te generan esas situaciones. «La conexión entre el estrés y el acné es un claro ejemplo de la interrelación entre la salud física y la mental y muestra cómo nuestras emociones pueden tener un impacto directo en las hormonas primero y en la piel, después. De hecho, el estrés tiene la capacidad de inducir cambios hormonales que afectan directamente al aspecto de nuestra piel», precisa el doctor Puerma, autor del libro 'Tus hormonas importan' (Ed. Zenith).

El cortisol por las nubes

El proceso es el siguiente. Ese estado de preocupación y nerviosismo que sentimos ante un evento importante hace que aumenten nuestros niveles de cortisol en sangre. Y eso se traduce, a su vez, en un incremento de la producción de sebo y de sustancias que favorecen la inflamación. Pero no queda ahí la cosa. El estrés también dispara la producción de andrógenos, unas hormonas sexuales que contribuyen a la aparición del acné. «Y encima, cuando estamos estresados, tendemos a comer más alimentos ricos en azúcares, lo que causa una mayor producción de insulina, otra hormona que empeora el estado de nuestra piel. ¿Consecuencia? Las personas con tendencia a estas alteraciones hormonales solemos ir a los exámenes o a los compromisos sociales con brotes de acné», reconoce el propio doctor Puerma.

Chocolate y chorizo... ¿malos?

Pero, mucho ojo, porque sobre esta alteración de la piel también hay muchos mitos. Como el que dice que si comes chocolate o chorizo te salen más granos. «Eso es mentira. Los brotes no se relacionan con ningún alimento concreto, sino con una mala alimentación en general. Un estudio reciente confirma una clara relación entre el empeoramiento del acné en pacientes con predisposición y una dieta rica en ultraprocesados, azúcares y grasas, pero no con un producto determinado. En otras palabras, si normalmente comes de manera equilibrada, porque un día comas una tableta de chocolate no se te va a llenar la cara de granos», tranquiliza la dermatóloga Ana Molina.

Otra falsa creencia sobre el acné es pensar que tomar el sol lo mejora. «Siempre se ha dicho que los brotes remiten en verano, pero no es así. Lo que ocurre es que el sol reseca la piel y puede dar la sensación de que los granitos desaparecen. Sin embargo, esto no cierto, ya que su causa –los factores hormonales y la hiperproducción de sebo– sigue estando ahí», recuerdan en el Grupo Pedro Jaén. Lo que sí es verdad es que el tabaco no ayuda en absoluto a su desaparición, «sobre todo en mujeres adultas». Un estudio revela que la mitad de las fumadoras de entre 35 y 50 años tiene granos y comedones.

En adultos, «más puñetero»

Al margen de las causas que desencadenan estos brotes y de lo «latoso» que puede llegar a ser su tratamiento, los especialistas insisten en que «se trata de un problema que tiene solución y que la mayoría de nosotros vamos a tener que afrontar en algún momento de nuestra vida, puesto que afecta a ocho de cada diez jóvenes y a casi la mitad de las mujeres de mediana edad. En los adultos es menos conocido, pero mucho más puñetero», advierten los especialistas.

Limpieza y medicación

Una de las claves para tratar el acné con éxito y evitar las antiestéticas cicatrices es «actuar lo antes posible y huir de los remedios caseros». En el caso de los adolescentes, los dermatólogos suelen pautar unas rutinas muy sencillas, que consisten básicamente en una buena limpieza (mañana y noche) combinada con algún producto específico que contenga antisépticos, antibióticos, hidroxiácidos, retinoides...

«Hoy en día existen soluciones excelentes para acabar con este problema como, por ejemplo, la isotretinoína, conocido también como Roacután. Se trata de un principio activo muy eficaz, definitivo y seguro, que tiene una inmerecida mala prensa, pero que a todos los dermatólogos nos encanta porque es capaz de acabar con el acné severo, aunque también se usa a dosis más bajas para tratar brotes más moderados o el acné tardío», explica la doctora Ana Molina, autora de 'Piel sana, piel bonita' (Ed. Paidós).