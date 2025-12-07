El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Salud

¿Tomas vitamina D? Pues cuidado con pasarse

Aunque se vendan sin receta, estos suplementos nos puede llevar al hospital si no atendemos algunos criterios

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:06

No olviden supervitaminarse y mineralizarse». Los niños de los ochenta reconocerán inmediatamente esta frase. La decía de forma recurrente Super Ratón, un personaje de dibujos ... animados que parodiaba a Superman y que en los años de La Movida conquistó las teles del país. Sin embargo, ese mensaje, que, por un lado anima a comer bien para estar fuertes como este desternillante superhéroe, se ha convertido en un arma de doble filo en los tiempos que corren: los de la suplementación.

