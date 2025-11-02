El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Tecnología

Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie

La Unión Europea espera que eviten más de 25.000 muertes hasta 2038

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Ciertas aseguradoras han comenzado a bonificar las pólizas de los vehículos provistos de 'ADAS'. Si dichas siglas le suenan a chino, debe saber que hacen ... referencia a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción ('Advanced Driver Assistance Systems' en inglés); tecnologías implementadas por los fabricantes para mejorar la seguridad del conductor, sus acompañantes, los peatones y el resto de vehículos que transitan las carreteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  3. 3 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  6. 6

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  7. 7 Maribel Vilaplana, en el hospital
  8. 8 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  9. 9

    Homenaje en Lena a uno de sus agentes: salvó la vida a un hombre con un masaje cardiopulmonar
  10. 10 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Los diez asistentes a la conducción que usarás porque son ya obligatorios de serie