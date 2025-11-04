El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Tecnología

Diez consejos que debemos dar a nuestros mayores para que no la líen con el Whatsapp

Los delincuentes se centran en ellos porque son más 'fáciles'

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:03

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

De pequeños, nuestros padres nos alertaban sobre los peligros de aceptar caramelos de desconocidos a la puerta del colegio. Años después, de adolescentes, se preocuparon ... por el tiempo que pasábamos conectados a las maquinitas o a Internet; un lugar, según los medios de comunicación de la época, plagado de contenido ilícito y líderes sectarios. Entonces llegaron los 'smartphones', WhatsApp y las redes sociales para darle la vuelta a la tortilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  5. 5 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  8. 8 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  9. 9

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Diez consejos que debemos dar a nuestros mayores para que no la líen con el Whatsapp

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Diez consejos que debemos dar a nuestros mayores para que no la líen con el Whatsapp