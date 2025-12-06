El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Tecnología

Así puedes 'rascar' más cobertura para tu móvil

A veces, la empeoramos nosotros mismos sin saberlo...

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:02

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Solemos darla por sentado, pero no siempre está cuando se la necesita. Hablamos de la cobertura de nuestros teléfonos móviles, imprescindible para enviar mensajes a ... través de WhatsApp (o pedir un taxi) cuando no tenemos una red WiFi a la que conectarnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  6. 6 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  7. 7 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  10. 10 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así puedes 'rascar' más cobertura para tu móvil

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así puedes &#039;rascar&#039; más cobertura para tu móvil