¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Madonna, con su hábito de monja, en su nuevo trabajo, en cuyo vídeo también utilizar simbología católica. A. G.
Vivir | Tendencias

El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes

Ángeles, frases religiosas, cruces... se abren hueco en el vestuario de la Generación Z. En Estados Unidos florecen las marcas de moda inspiridas en la fe cristiana. En España el fenómeno del 'christian core' es aún incipiente

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:17

4 min.

La cantante Rosalía ha lanzado nuevo disco. Pero más que de su música, de lo que se habla es del espectáculo que montó en su ... presentación en sociedad en Madrid. Llevaba semanas callada y su aparición inesperada paralizó el centro de la capital. Impactó por partida doble:porque nadie se lo esperaba –fue exactamente eso, una sorpresa–, y por su atuendo, iba vestida como una monja.

