60 minutos para 4 personas Ingredientes Praliné de avellanas:: 550 g de avellanas peladas

Ingredientes Gianduja:: 210 g de pasta fluida de avellanas

60 g de manteca de cacao 220 g de cacao amargo en polvo

ELABORACIÓN

Del praliné de avellanas: dentro de una cacerola elaboramos un caramelo echando el azúcar con la vaina de vainilla abierta. Luego incorporamos las avellanas. Caramelizamos todo bien a fuego muy suave, sin dejar de dar vueltas, teniendo cuidado de que el caramelo no se queme. Enfriamos la mezcla estirada sobre un papel o silpat y, una vez cristalizada, trituramos en un vaso seco de batidora para convertirla en una pasta que dará como resultado el praliné de avellanas.

De la gianduja: mezclamos la pasta de avellana y el praliné en un bol. Fundimos al baño maría el chocolate y la manteca de cacao. Podemos hacerlo en el microondas. Mezclamos la primera pasta de avellana y praliné con el chocolate y la manteca fundidas, mezclando bien. Vertemos la mezcla en moldes bombonera y dejamos cristalizar o metemos la mezcla en una manga y, cuando endurezca, estiramos churros sobre una bandeja con papel de horno o silpat. Dejamos enfriar.

Acabado

Terminamos pasando los churros por cacao amargo en polvo y, con una tijera, los cortamos en forma de cigarrillos. Los mantenemos en un lugar seco y alejados del calor. Y listo.