Luis Rueda perfila su plan para el Avilés

Dos semanas después de su llegada al equipo, Luis Rueda continúa dándole forma a su plan para el tramo final de la temporada en el Real Avilés Industrial. Técnico con las ideas claras y experiencia a sus espaldas, quiso ser claro con sus jugadores desde la primera sesión y la plantilla, como demostró ante el Mosconia, parece haberse adaptado a las mil maravillas a los conceptos que propone su nuevo técnico, algo distintos a los aplicados por Abraham Albarrán en la primera vuelta.

Mientras que su predecesor demostró en muchas ocasiones que tenía predilección por una línea de tres centrales -comenzó a cambiar a cuatro para dar cabida a extremos como Palanca o Mabwati-, los cuatro de atrás parecen inamovibles para Luis Rueda, quien también tiene gusto por el doble pivote, dos hombres en las bandas y dos arriba, uno como delantero centro y otro que puede jugar tanto en punta como también algo más retrasado, hasta la fecha Vitolo.

Por lo visto frente al Mosconia, teniendo en cuenta las bajas, el amistoso contra el juvenil en Raíces y los entrenamientos, un equipo tipo a día de hoy para Rueda parece ser el formado por Davo; Pereira, Prendes, Albuquerque, Joao; Mabwati, Edu Cruz, Dani Benéitez, Guille Vázquez; Vitolo y Natalio, ubicándolos en un sistema 1-4-4-2.

Las variantes, aun así, no son pocas. Guille Vázquez no está al ciento por ciento todavía tras su lesión en la rodilla y una posibilidad que el técnico baraja es la de ubicar a Félix Sanz como lateral derecho, Pereira en el extremo diestro como ante el Mosconia y Mabwati por la izquierda. También habrá que ver lo que ocurre cuando vuelva Palanca, si bien no parece que su concurso en los partidos esté cercano. Por Vitolo también podría entrar Rafa Silveira si el técnico busca dos delanteros puros arriba.

Con respecto a lo anterior, más allá del sistema, utilizado por Abraham en varias ocasiones sobre todo en las segundas partes cuando urgía la victoria, parece claro que cambiará el rol de varios jugadores. Edu Cruz se postula como un jugador importante como eje del centro del campo, posiblemente acompañado por Dani Benéitez. Para Abraham Félix Sanz era un fijo, pero en una segunda vuelta en la que los partidos se prevén a vida o muerte, muy físicos sobre todo a domicilio, la experiencia y los centímetros podrían ser una baza muy importante.

Guille Vázquez, otro titularísimo para Abraham, con Rueda está ganando protagonismo partiendo desde la izquierda, donde tendrá competencia. En cualquier caso, este dibujo o planteamiento inicial podría cambiar, teniendo en cuenta que mismamente este domingo el ovetense tiene la baja de Joao y Guille seguramente no esté para jugar todo el partido. Entre El Anabi y Pato se jugarán un puesto como lateral izquierdo y entre Guille Vázquez, Pereira y Félix Sanz se repartirían otra plaza en el 'once'. Rueda tiene donde elegir.

Jaime Robledo se fractura el radio y estará un mes de baja

