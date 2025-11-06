En marcha el Programa DICA para digitalizar el pequeño comercio asturiano

Secciones
La 2ª edición del programa, gratuito y con acompañamiento presencial, incorpora formación en inteligencia artificial y gestión de datos
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, pone en marcha la segunda edición del Programa de Digitalización del Comercio de Asturias (DICA), una iniciativa pública orientada a modernizar el pequeño comercio con tres ejes claros: gestión del dato para decidir con información propia, herramientas digitales accesibles que faciliten la presencia y la relación con los clientes, y la aplicación de la inteligencia artificial como apoyo en el marketing digital. La nueva etapa consolida los aprendizajes del ciclo anterior y refuerza un objetivo común: mejorar la competitividad del sector con soluciones prácticas y proporcionales al punto de partida de cada comercio.
La metodología parte de un diagnóstico inicial y desemboca en un plan operativo por fases, adaptado al nivel digital de cada comercio y desarrollada in situ. Entre las primeras tareas figuran la mejora de la presencia en buscadores y mapas, la planificación de contenidos con fines comerciales, la activación de WhatsApp Business y la implantación de hábitos de trabajo mediante plantillas y guías. El seguimiento se apoya en métricas comprensibles para medir resultados y reorientar acciones cuando sea necesario.
La novedad de esta segunda edición del programa DICA, fortalece el uso de la IA: en la redacción y creación de contenido, fichas de producto, clasificación y orden de catálogos, respuestas asistidas o pequeñas automatizaciones que ahorran tiempo administrativo. En paralelo, se introduce una analítica accesible —paneles simples con visitas, consultas y clics— que ayuda a identificar qué acciones funcionan y dónde conviene invertir el esfuerzo. Todo ello enfocado en la explotación estratégica de los datos sobre la clientela para anticipar decisiones y estrategias comerciales.
El enfoque es territorial y cercano. Las asesorías se desarrollarán en tienda y en lenguaje claro, adaptando la profundidad técnica al nivel de cada negocio. La iniciativa busca que los comercios ganen presencia local, mejoren la relación con su clientela y consoliden capacidades que permanezcan más allá del programa. En este sentido, el equipo entregará materiales reutilizables (guías breves y plantillas) para facilitar la continuidad.
Arranca en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés y se extenderá al conjunto de comarcas hasta 2028, con una dotación global de dos millones de euros. La inscripción y las bases se podrán consultar en la web oficial del programa, que centraliza requisitos y preguntas frecuentes para los establecimientos interesados.
Las personas titulares de comercios interesadas pueden consultar las bases e inscribirse en la web oficial del programa.