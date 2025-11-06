En marcha el Programa DICA para digitalizar el pequeño comercio asturiano

Acompañamiento gratuito en tienda con pasos claros y apoyo de IA, ajustado al nivel de cada comercio

La metodología parte de un diagnóstico inicial y desemboca en un plan operativo por fases, adaptado al nivel digital de cada comercio y desarrollada in situ. Entre las primeras tareas figuran la mejora de la presencia en buscadores y mapas, la planificación de contenidos con fines comerciales, la activación de WhatsApp Business y la implantación de hábitos de trabajo mediante plantillas y guías. El seguimiento se apoya en métricas comprensibles para medir resultados y reorientar acciones cuando sea necesario.

La novedad de esta segunda edición del programa DICA, fortalece el uso de la IA: en la redacción y creación de contenido, fichas de producto, clasificación y orden de catálogos, respuestas asistidas o pequeñas automatizaciones que ahorran tiempo administrativo. En paralelo, se introduce una analítica accesible —paneles simples con visitas, consultas y clics— que ayuda a identificar qué acciones funcionan y dónde conviene invertir el esfuerzo. Todo ello enfocado en la explotación estratégica de los datos sobre la clientela para anticipar decisiones y estrategias comerciales.

Calendario, cobertura e inscripción al programa

El enfoque es territorial y cercano. Las asesorías se desarrollarán en tienda y en lenguaje claro, adaptando la profundidad técnica al nivel de cada negocio. La iniciativa busca que los comercios ganen presencia local, mejoren la relación con su clientela y consoliden capacidades que permanezcan más allá del programa. En este sentido, el equipo entregará materiales reutilizables (guías breves y plantillas) para facilitar la continuidad.

Arranca en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés y se extenderá al conjunto de comarcas hasta 2028, con una dotación global de dos millones de euros. La inscripción y las bases se podrán consultar en la web oficial del programa, que centraliza requisitos y preguntas frecuentes para los establecimientos interesados.

