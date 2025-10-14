Europa invierte en Asturias: Educación y Futuro para los Jóvenes

Oportunidades que se quedan en casa

Detrás de estas cifras se encuentran las historias de miles de jóvenes que ahora ven reforzado su derecho a permanecer. Durante décadas, la llamada “fuga de cerebros” ha sido un desafío para Asturias. Con estas inversiones, la región busca garantizar que la generación más joven pueda acceder a formación y oportunidades profesionales mientras continúa viviendo en Asturias.

El acceso a programas vinculados al mercado laboral, la incorporación de prácticas sostenibles en los centros educativos y la digitalización de las aulas son pasos concretos que convierten la financiación europea en oportunidades reales. En este sentido, Cecilia Pérez Sánchez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), entidad de acogida de Europe Direct Asturias, destaca que «Los fondos europeos abren a la juventud asturiana un abanico de oportunidades: formación en competencias digitales y sostenibles, impulso al emprendimiento innovador y experiencias de movilidad que enriquecen el retorno. La financiación de infraestructuras culturales, deportivas o de innovación hacen más atractivo quedarse en un entorno con más oportunidades. Europa no solo abre puertas, también da motivos para construir el futuro aquí».

El impacto no se limita a los núcleos urbanos. Desde Gijón hasta Cangas del Narcea, la red de iniciativas financiadas democratiza el acceso a una educación de calidad y conecta a la juventud asturiana con un horizonte común: una Asturias de oportunidades compartidas, donde el conocimiento y la innovación se distribuyen por igual en todo el territorio. «Las inversiones europeas se notan en lo cotidiano: viviendas más eficientes, transporte limpio, servicios digitales o investigación que genera empleo. Cada concejo recibe ese impulso con actuaciones que pueden ir desde la modernización de un centro social, hasta la instalación de placas solares en un colegio, haciendo de Asturias un lugar más habitable y sostenible», añade la presidenta de FACC.

Educación, Sostenibilidad y Futuro

Invertir en educación es invertir en el crecimiento sostenible de la región. Gracias a la Región y a la Unión Europea, los centros educativos asturianos están incorporando cada vez más prácticas ambientalmente responsables: energías limpias, reciclaje, movilidad sostenible y hábitos de consumo consciente se están convirtiendo en parte de la vida escolar. En el aula, los jóvenes no solo aprenden matemáticas o arte, sino que también interiorizan valores de respeto por su tierra, combinando tradición y modernidad, porque educar también significa preservar el patrimonio natural y cultural con miradas renovadas.

Asturias no espera al mañana; lo construye hoy. Educación, empleabilidad y sostenibilidad se unen para proporcionar a los jóvenes herramientas reales para quedarse, crecer y contribuir localmente. Con el apoyo de la Región y de la Unión Europea, Asturias se está consolidando como un territorio preparado, moderno y sostenible. Europa invierte en Asturias, y Asturias invierte en su futuro.

Europa en mi región

“Europa en mi Región” (EUIMR) es una iniciativa de comunicación liderada por la Unión Europea en colaboración con los gobiernos regionales. Su propósito es claro: demostrar, en un lenguaje accesible y cercano, cómo los fondos europeos impactan en la vida diaria de los ciudadanos. Trabajando conjuntamente con socios regionales y beneficiarios de proyectos financiados por la UE, la iniciativa ofrece herramientas y oportunidades para conectar con la ciudadanía y mostrar lo que es posible en su entorno local gracias a la cofinanciación europea y a la cooperación regional.

No obstante, Cecilia subraya que, «La percepción sobre la implicación europea es desigual, por lo que el reto pasa por comunicar mejor que muchas mejoras diarias tienen detrás el compromiso de la Unión Europea y en esa tarea, tanto el Gobierno autonómico, los municipios y Europe Direct Asturias jugamos un papel fundamental para acercar la idea de Europa a la ciudadanía».

En Asturias, esta campaña se traduce en visitas, actividades y experiencias en lugares emblemáticos, permitiendo a los propios residentes constatar que Europa no es una abstracción, sino un aliado que invierte en su comunidad.