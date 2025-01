'Medicine at Midnight', el esperado nuevo disco de Foo Fighters, ya disponible

Foo Fighters publican este viernes su nuevo y esperado álbum, 'Medicine at Midnight'. Grabado en una villa privada en el Valle de San Fernando, a las afueras de Los Ángeles, los nuevos temas de la banda ya se encuentra disponible en las ... principales plataformas de streaming y en CD, vinilo y vinilo de color.

El grupo estadounidense se sale de su reconocible estética y, según reconocía su batería, Taylor Hawkins, en una entrevista para ABC, dudó seriamente si estaban yendo demasiado lejos al componer su nuevo disco.

La canción que da título al álbum, una tímida experimentación pseudocaribeña, puede asustar un poco a los seguidores más rockeros. Pero las marcas de la casa Foo siguen intactas en el resto del repertorio. Espíritu emo en las melodías vocales, batería seca y contundente, y riffs de guitarra que combinan angulosidad en las estrofas con sencillez adictiva en los estribillos. No falta el tradicional «hit» semiacústico de radiofórmula («Waiting on a war»), ni el conveniente arrebato de furia rockera («No son of mine») o el baladón romántico («Chasing birds»). Y entre las novedades que sí son sorpresas, y además agradables, destaca la utilización de ciertos elementos del gospel (los coros en «Making a fire», la mencionada «No son of mine» y la canción titular), y ciertos atrevimientos de producción, apuntando a Prince en «Cloudspotter» y a Queen en «Love dies young».