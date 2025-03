Un kit de emergencia «puede salvar muchas vidas»

Elementos imprescindibles. En una mochila de supervivencia de 72 horas no puede faltar el agua, un mini botiquín de primeros auxilios y dinero en efectivo

La tensión política y social no ha parado de crecer a nivel mundial. La cantidad de guerras activas hoy en día, unidas a la posibilidad de que ocurra una catástrofe medioambiental, nuevos conflictos bélicos u otra pandemia, han obligado a la Unión Europea a recomendar que todos los habitantes en suelo comunitario tengan en sus viviendas un 'kit de emergencia o supervivencia' para al menos llegar a subsistir durante 72 horas sin ayuda externa. Esto, en caso de que ocurra una situación imprevista que se pueda catalogar como extrema.

Ante esta situación, muchos ciudadanos han entrado en pánico y no tienen muy claro qué elementos debe contener su kit de supervivencia. Para aclarar las dudas, el encargado de la tienda Sherman Survival de Gijón, especializada en la venta de artículos militares y de primera necesidad, Mario Suárez, explicó que el kit de emergencia que recomienda la Unión Europea debe contener placas solares portátiles, hornillos y linternas. Pero también aparatos para potabilizar agua, «porque si fallase la electricidad, en poco tiempo también fallaría el suministro». También cuchillos, elementos para hacer fuego y ropa adecuada para proteger el cuerpo de temperaturas extremas.

Para él es necesario, además, llevar una esterilla, que es muy útil para dormir o sentarse, un par de mosquetones para sujetar cuerdas, una braga de cuello para protegerse del calor, guantes, «un gorro para tener la cabeza caliente porque es por donde más calor se pierde y un poncho de agua que también se puede usar para hacer un toldo, que sirva como refugio», subrayó.

El experto asegura que «tener un kit de supervivencia puede salvar muchas vidas, aunque muchas personas se lo tomen a broma». Según apunta, en esta mochila no debe faltar una linterna frontal que nos permita tener las manos libres, «y que lleve incorporada una luz roja para señalizar el peligro» y un par de luces químicas «que son muy útiles cuando se acaban las baterías y dan 12 horas de luz». También son importantes las cuerdas multiusos, comprar venda israelí «que sirve para hacer vendajes de compresión o para proteger las manos», una manta térmica y una sierra de cable. Un dato curioso que también recomienda el experto es incluir en nuestro kit, las conocidas 'pinzas para garrapatas' que son «especiales para extraer trozos de vidrio o de madera de las manos», comentó.

En el kit de emergencia debemos contar, además, con una navaja multiusos, un silbato «que es imprescindible en la montaña por si estas herido y para que te localicen rápidamente», un torniquete para sujetar o cerrar heridas y un mini botiquín de primeros auxilios que debe contener: bisturí, vendas, pinzas, tijeras y desinfectante.

«Claro que el mini botiquín se personaliza con la medicación que deba tomar cada persona», puntualizó Mario Suárez.

Es necesario también que el kit contenga una bolsa especial de protección de documentos. «Son como bolsas de zip de cocina, para meter dinero en efectivo, pasaportes o DNI», añadió.

En algunos casos también se considera importante llevar binoculares para ver de lejos, una brújula, una radio pequeña para tener comunicación, «de esas que se recargan con la luz del sol, y algún utensilio de plástico para comer», recomendó.

Agua y barritas energéticas

Sin embargo, hay un elemento en particular que bajo ninguna circunstancia puede faltar. Se trata del agua, bien sea fría o caliente. «Lo ideal es llevarla en un termo que mantenga la temperatura». También debemos tener barritas energéticas de chocolate, «porque ocupan poco espacio y tienen azúcar suficiente para mantener a la persona con vida». O, en general, «comida no perecedera». Es aconsejable, además, comprarse un mini hornillo para calentar la comida, ya que, no ocupa espacio y es útil para cocinar si la situación lo requiere.

Suárez aclara que el precio de los kit de supervivencia es muy variable, «puedes encontrar algunos muy básicos por 40 euros, y otros, con material de calidad que no bajarán de los 200 euros», todo depende del poder adquisitivo de cada persona y de cuánto esté dispuesta a gastar.

El objetivo de anunciar esta medida preventiva liderada por Ursula von der Leyen está en tratar de anticiparse y reaccionar con rapidez, sin que cunda demasiado el pánico, en una supuesta situación extrema donde pueda haber un ataque nuclear a raíz de una escalada, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia pasando por la posibilidad de que haya otra pandemia o que ocurra una catástrofe natural. Sea cual sea el caso, lo importante es mantener la calma, adquirir un kit de emergencia y seguir las recomendaciones de los expertos.