¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aula de una de las facultades de la Universidad de Oviedo. Luis Manso
Presupuestos de Asturias

Becas Equidad: los estudiantes asturianos de la Universidad de Oviedo con altas notas y poca renta optarán a un 'sueldo'

La beca Equidad tendrá una cuantía muy por debajo del salario mínimo. Sekuens lanzará una nueva Escuela de Cine en Asturias y los plazos para la restauración de la mina de Cerredo van justos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:26

Comenta

Borja Sánchez lidera una consejería de Ciencia, Industria y Empleo a la que el presupuesto de Asturias para 2026 confía 621,75 millones. ... De ellos 293 son para inversión productiva, lo que le sitúa como el departamento más inversor del Gobierno de Asturias en lo que es toda una declaración de principios. El objetivo del departamento sigue siendo impulsar la investigación y conectarla al tejido empresarial, según explicó ayer el consejero.

