Becas Equidad: los estudiantes asturianos de la Universidad de Oviedo con altas notas y poca renta optarán a un 'sueldo'

Borja Sánchez lidera una consejería de Ciencia, Industria y Empleo a la que el presupuesto de Asturias para 2026 confía 621,75 millones. ... De ellos 293 son para inversión productiva, lo que le sitúa como el departamento más inversor del Gobierno de Asturias en lo que es toda una declaración de principios. El objetivo del departamento sigue siendo impulsar la investigación y conectarla al tejido empresarial, según explicó ayer el consejero.

«En 2023 la inversión en I+D creció un 28,1% y el año pasado un 10%», recordó. Esos fondos han permitido inversor 308 millones y contratar a 5.264 investigadores, algo que juzga clave de la evolución económica asturiana. «En 2025 se habían constituido 1.305 empresas, por lo que es probable que cerremos este año con nuevo récord», dijo.

El proyecto presupuestario trae novedades. Hay 500.000 euros para «un nuevo proyecto vinculado a la industria audiovisual: la Favrica». Según explicó, se trataría de una Escuela de Cine con capacidad de agitar el sector. El plan, que se madura de la mano de Cultura, se anunció en verano con una inversión estimada entre 15 y 20 millones, de los que parte se espera vengan de la UE y de aportaciones privadas.

La anunciada gratuidad de todos los cursos de Grado en la Universidad de Oviedo se completará con unas «becas equidad» que la consejería sigue intentando lanzar. «Son muy específicas, dirigidas a estudiantes con un rendimiento académico extraordinario para los que la matrícula gratuita y la beca del ministerio puede no ser suficiente, porque su familia requiera ingresos extraordinarios», definió Cristina González, directora general de Universidad. La idea es cubrir esa necesidad con un ingreso «que simula los que tendría si estuviera trabajando». Se prevé que esta suerte de 'sueldo' llegue a diez alumnos. La cuantía máxima de la ayuda se quedará ligeramente por debajo del salario mínimo interprofesional.

El borrador de cuentas evidencia que los plazos para culminar la restauración de las minas de Tormaleo y Cerredo son justos. La previsión es culminar las obras con 13,4 y 14,8 millones respectivamente, lo que supone el 28% y el 55% del total de la factura.

Desde el PP y Foro afearon la concentración de competencias en la consejería y los problemas en la gestión de inversiones.