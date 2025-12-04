Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano El cocinero pudo degustar este plato dentro de un menú especial con la fabada asturiana como protagonista

El cocinero Daviz Muñoz publicó en redes sociales su opinión sobre la fabada de Casa Gerardo: «No conozco una mejor fabada», fue su sentencia.

El chef pudo degustar este plato el pasado noviembre dentro de un evento celebrado en el restaurante del chef sevillano Rafa Zafra, Casa de Comidas, en Madrid.

La fabada formaba parte de un menú especial que se sirvió los días 11 y 12 de noviembre en el restaurante de Rafa Zafra en colaboración con el Marcos Morán, dueño de Casa Gerardo, un referente en Asturias de este plato típico y con una estrella Michelin.

El menú tenía un precio de 70 euros y por ese precio se podía disfrutar de siete platos: fabada asturiana, ensaladilla rusa con ventresca ahumada o croquetas de compango entre ellos.

Casa Gerardo está situado en Prendes y tiene más de un siglo de historia. Bajo las órdenes de Marcos Morán, formado en las cocinas de El Bulli, Celler de Can Roca o Quique Dacosta, tiene una carta centrada en la cocina contemporánea española, «manteniendo el respeto por la tradición».