El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Publicación de Daviz Muñoz sobre la fabada de Casa Gerardo. Instagram

Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano

El cocinero pudo degustar este plato dentro de un menú especial con la fabada asturiana como protagonista

J. L. R.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El cocinero Daviz Muñoz publicó en redes sociales su opinión sobre la fabada de Casa Gerardo: «No conozco una mejor fabada», fue su sentencia.

El chef pudo degustar este plato el pasado noviembre dentro de un evento celebrado en el restaurante del chef sevillano Rafa Zafra, Casa de Comidas, en Madrid.

La fabada formaba parte de un menú especial que se sirvió los días 11 y 12 de noviembre en el restaurante de Rafa Zafra en colaboración con el Marcos Morán, dueño de Casa Gerardo, un referente en Asturias de este plato típico y con una estrella Michelin.

El menú tenía un precio de 70 euros y por ese precio se podía disfrutar de siete platos: fabada asturiana, ensaladilla rusa con ventresca ahumada o croquetas de compango entre ellos.

Casa Gerardo está situado en Prendes y tiene más de un siglo de historia. Bajo las órdenes de Marcos Morán, formado en las cocinas de El Bulli, Celler de Can Roca o Quique Dacosta, tiene una carta centrada en la cocina contemporánea española, «manteniendo el respeto por la tradición».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 La Copa revive al Sporting de Gijón
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  9. 9 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  10. 10 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano

Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano