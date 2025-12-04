Los padres de la bebé intoxicada con droga en Avilés se culpan mutuamente La menor, que ahora tiene tres años y se encuentra en buen estado de salud, estuvo ingresada una semana en el HUCA

Lo único que ha quedado claro en el juicio celebrado este jueves en el Juzgado de lo Penal N°1 de Avilés es que la bebé de trece meses se despertó el 7 de octubre de 2023 vomitando de una siesta inusualmente larga, con los ojos en blanco y llegó a quedar inconsciente. Ni el agua que le dieron ni la ducha lograron que espabilara. Fue ingresada en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias, donde permaneció una semana, y después trasladada al San Agustín. Sus padres han respondido culpándose mutuamente a la acusación por maltrato en el ámbito familiar por el que afrontaban una petición de pena de once meses de cárcel que, tras la vista, el fiscal ha rebajado a 60 días para la madre y 80 días para el padre de trabajo en beneficio de la comunidad.

La madre se reconoció consumidora de cannabis y cocaína en aquella época, pero nunca delante de la hija, que convivía con ella y era visitada de vez en cuando por el padre. Como aquel 7 de octubre, que se pasó por la vivienda antes de irse de vacaciones con una amiga a Ibiza.

La madre le culpó de fumar delante de la niña a pesar de su oposición y aseguró que salió unos 20 minutos al supermercado. Él negó haber fumado porque aseguró ser consumidor esporádico solo de cannabis y no de cocaína, como su expareja le acusó. Él, sin embargo, aseguró que durante la aproximadamente media hora que estuvo en el piso tampoco vio a la madre consumir.

Los síntomas se manifestaron por la tarde, cuando la madre estaba con su hija en casa de una amiga. La bebé ingresó en el HUCA a las nueve de la noche. Según el médico forense que ha declarado en sala, lo más «plausible» es que la intoxicación se hubiera producido por vía aérea, pero no es capaz de «descartar al cien por cien» que hubiera podido producirse por contacto.

Preguntado por el tiempo desde el consumo o intoxicación hasta la aparición de la sintomatología aseguró que unas tres horas como máximo en el caso de la marihuana y entre 60 y 90 minutos en el de la cocaína. También apuntó que no se puede saber si la bebé pudo haber sufrido una exposición crónica porque habría que haber analizado un cabello.

La madre se ha declarado «limpia» tras haberse sometido a un tratamiento de desintoxicación y la niña, que hasta julio estuvo tutelada por la Consejería de Servicios Sociales, está en régimen de custodia compartida con ambos progenitores.

El juicio ha quedado visto para sentencia.