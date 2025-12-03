El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La sede judicial de Avilés. Marieta

Les piden once meses de cárcel por fumar delante de su bebé marihuana e intoxicarlo en Avilés

La pareja consumió la sustancia en una habitación sin la suficiente ventilación. La consejería de Servicios Sociales asumió la custodia de la niña de trece meses

LVA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:27

Comenta

Una pareja acusada de intoxicar a su bebé por fumar marihuana y cocaína delante de la menor, en una habitación sin buena ventilación, se enfrenta a una pena de once meses de prisión y a dos años y medio de inhabilitación para ejercer la patria potestad. El juicio se celebrará en los Juzgados de Avilés este jueves día 4.

La Fiscalía del Principado acusa a esta pareja de un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar por haber fumado gran cantidad de marihuana y cocaína en un espacio sin ventilación suficiente en una vivienda de Avilés, conscientes de que su hija de 13 meses se encontraba en la misma habitación que ellos y de las consecuencias nocivas que esto suponía para su salud. Como consecuencia de ello, la bebé sufrió una intoxicación por cannabis y cocaína.

La consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad de ambos acusados.

Aparte de la pena de prisión y la inhabilitación, el Ministerio Público también solicita la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses así como al prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio o lugar que frecuente a menos de 200 metros, o comunicarse con ella por cualquier medio o por persona interpuesta durante dos años. En concepto de responsabilidad civil, solicita que los acusados indemnicen a su hija con 642,25 euros, más los intereses legales correspondientes.

