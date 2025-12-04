Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera El hombre, que iba armado y asaltó estaciones de servicio en Gijón, Oviedo y Riaño, se fugó de la Policía en Mieres y acabó detenido en Langreo

Detenido el atracador que asaltó a punta de pistola cuatro gasolineras en cinco días. Ha sido arrestado en la tarde de hoy jueves tras una peligrosa persecución por la autovía Minera desde Mieres. Fue interceptado finalmente en Langreo por la Policía Nacional, que ya le seguía la pista desde que el sábado cometiese un robo a mano armada en una gasolinera en Gijón.

Después de ese asalto habría perpetrado al menos otros tren en estaciones de servicio de La Corredoria (Oviedo), Mieres y Riaño (Langreo). Fue a primera hora de la tarde de hoy cuando intentaron darle el alto en Mieres, si bien el delincuente inició una vertiginosa fuga de las fuerzas de seguridad que obligó a poner en marcha operación jaula en la autovía Minera y también en la A-66 hacia Oviedo para darle alcance. Fueron alertadas la Guardia Civil y las policías locales de Gijón y Oviedo, a quienes se aportó la descripción del vehículo en el que viajaba con el objetivo de darle alcance. Finalmente, pudo ser interceptado en el concejo de Langreo. Intentó darse a la fuga nuevamente, pero pudo ser arrestado y trasladado a las dependencias policiales.

Se trata de un individuo de mediana edad que iba armado y al que de forma inicial se le atribuyen cuatro robos con intimidación, si bien la Brigada de la Policía Judicial investiga ahora si pudiera estar involucrado en otros delitos cometidos en las últimas semanas.

Su imagen quedó recogida el sábado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio de la avenida Portugal, en pleno casco urbano de Gijón. Entró pocos minutos después de las 8 de la tarde, sacó una pistola de entre la ropa y amenazó a los trabajadores para que les entregase la recaudación. Actuó con una aparente normalidad y, como llovía intensamente, llegó a dejar un paraguas abierto a la puerta de la gasolinera, que luego cogió una vez cometido el asalto para evitar mojarse durante la huida con el botín.

Al día siguiente siguió un modus operandi prácticamente idéntico en una estación de servicio de La Corredoria, en Oviedo, y el lunes, en otra en Riaño, en Langreo, donde finalmente ha sido detenido. Al parecer, según las primeras averiguaciones, cometía los robos solo, siempre iba armado y trataba de ocultar la cara con un gorro de lana y una bufanda.

En el atraco en Gijón llegó a dejar una huella en el mostrador, al tocarlo cuando le hizo el gesto a uno de los empleados para que depositase allí su teléfono móvil.

Desde el sector de las gasolineras lamentan los últimos episodios delictivos de los que han sido objeto, después de que hace un año sufriesen una oleada de asaltos por la que incluso llegaron a plantearse un cierre patronal en horario de noche.