Momento en el que el atracador saca la pistola con la que amenazó a los trabajadores de la gasolinera de la avenida Portugal de Gijón.
Momento en el que el atracador saca la pistola con la que amenazó a los trabajadores de la gasolinera de la avenida Portugal de Gijón. E. C.

Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón

EL COMERCIO accede a las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el asalto a mano armada

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:57

Comenta

Entró con aparente tranquilidad, sacó una pistola del bolsillo y apuntó a los dos empleados para que le entregasen el dinero. Les hizo señales para que no utilizasen los teléfonos móviles. EL COMERCIO accede a las grabaciones de las cámaras de seguridad que ayer sábado por la tarde captaron el asalto a mano armada en la gasolinera de la avenida Portugal en Gijón.

Todo ocurrió en menos de un minuto. Eran las 8 de la tarde cuando un individuo entró aprovechando que en ese momento no había ningún cliente. Llevaba un gorro y una bufanda con la que intentaba ocultar su rostro. Sacó el arma, apuntó con ella a los dos empleados y les hizo señales para que les entregasen el dinero. Huyó con unos 300 euros y con aparente tranquilidad.

La Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón trabaja con las imágenes del vídeo como principal dato para identificar al asaltante, que actuó en plena tarde y en una gasolinera del casco urbano, un extremo poco habitual en este tipo de robos a estaciones de servicio.

