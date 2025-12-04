Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre Consulta el horario de los supermercados y tiendas para el puente diciembre en el que se celebra el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada Concepción

El Puente de la Constitución marca uno de los momentos de mayor actividad comercial previo a la Navidad. El puente de diciembre coincide con dos festivos nacionales: el Día de la Constitución (6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). En Asturias, como en el resto de España, la normativa permite la apertura comercial en estas fechas, aunque cada cadena decide sus horarios. La jornada del domingo 7 se mantiene como día de cierre generalizado.

Supermercados en Asturias

Horario del Alimerka

La cadena de supermercados Alimerka abrirá el sábado, 6 de diciembre, sus tiendas de Asturias en el horario habitual, de 9.00 a 21.30 horas. Únicamente permanecerán cerrados durante toda la jornada los siguientes Alimerka: en Oviedo, las calles Argañosa, González Besada y Otero); en Gijón, la plaza de la Habana, la tienda de Montevil y la de la calle Eleuterio Quintanilla; Cangas del Narcea, la avenida de Leitariegos Laviana, la calle Pelayo Posada de Llanera y la avenida de la Estación Salinas y la calle Luis Treillard; Grado, en la calle Alonso de Grado.

Horario de El Corte Inglés

El Corte Inglés abre al público tanto el 6 como el 8 de diciembre en horario de 10 a 22 horas. Se suma, también, a la apertura de los domingos 21 y 28 de diciembre para que sus clientes ultimen sus compras navideñas.

Horario de Opencor

La web de Opencor menciona que sus centros abren 18 horas (de 8 a 2 de la madrugada) «todos los días, domingos y festivos incluidos».

Horario de Masymas

Los supermercados de la cadena Masymas abrirán todas sus tiendas este sábado 6 de diciembre de 9.30 a 15. Sin embargo, la del Parque Principado estará en su horario habitual de 10 a 22 horas.

Horario de Dia

En su gran mayoría, la cadena de supermercados abrirá sus puertas tanto el sábado 6 de diciembre como el lunes 8. Sin embargo, en este caso, lo mejor es consultar a través de su página web el horario de tu tienda más cercana.

Horario de Carrefour

Sus supermercados 'grandes' abren sus puertas tanto el sábado como lunes en horario normal. Sus versiones exprés abrirán solo a medio día (de 10 a 15) en la mayor parte de los casos. Además, sumándose a la apertura de domingos cercanos a la Navidad, abrirá tanto el 21 como el 28 de diciembre.

Horario de Aldi

Aldi ya confirmó también que abrirá tanto el sábado como el lunes, aunque lo hará en horario reducido y no en todos sus establecimientos a lo largo de España, por lo que cada ciudad tendrá una política diferente.

Horario de Mercadona

Mercadona abre con normalidad el próximo sábado 6 de diciembre en horario de 9 a 21.30. El lunes, 8 de diciembre, sin embargo, sus supermercados permanecerán cerrados.

Horario de Lidl

Los supermercados Lidl abrirán sus puertas el sábado 6 de diciembre de 9.00 a 21.30 horas y permanecerán cerrados el domingo 7 de diciembre.

Horario de Familia

El supermercado abrirá en su horario habitual el sábado 6, mientras que el domingo y el lunes cerrará, aunque alguno puede variar, por lo que es recomendable consultar los horarios en su página web.

Horario de Alcampo

El horario de esta cadena dependerá de cada establecimiento, ya que algunos abrirán con horario reducido por festivo, mientras que otros permanecerán cerrados durante toda la jornada. Por lo general, la mayoría abrirán con horario especial el sábado 6 y lunes 8 de diciembre.

Centros comerciales

Horario de Parque Principado

El centro comercial Parque Principado, en Siero, abrirá solo la zona de ocio y restauración el sábado 6. Al igual que el próximo lunes, 8 de diciembre.

Horario de Parque Astur

Parque Astur abrirá todas sus tiendas en su horario habitual el día 6 de diciembre.

Horario de Los Fresnos

El centro comercial Los Fresnos, en Gijón, abre sábado 6 toda su zona de ocio y restauración, además de las tiendas de moda.

Horario de Salesas

El centro comercial Salesas, en Oviedo, abre este sábado 6 de diciembre en su horario habitual. Cerrará el lunes.

Horario de Los Prados

El centro comercial Los Prados, en Oviedo, abrirá el 6, mientras que el lunes 8 permanecerá cerrado.

Horario de Azabache

El centro comercial Azabache abrirá su supermercado Carrefour el sábado en su horario habitual. Mientras cerrará el lunes.

Horario de Caudalia

Las tiendas de Caudalia, en Mieres, abrirá el sábado y cerrará el lunes 8.