Ciencia reserva 4,2 millones para hacer gratis todos los cursos de grado y parte de los másteres de la Universidad de Oviedo

La gran novedad de la Universidad de Oviedo en este curso era la matrícula gratuita a los alumnos de nuevo ingreso en los ... estudios de Grado, sin importar su nivel de renta, apuesta que el Gobierno de Asturias se ha comprometido a redoblar de cara al curso 2026-2027. La promesa ahora es extender la gratuidad al resto de cursos y, a petición de IU-Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé, también a los de másteres. En este caso la medida está acotada a los estudios oficiales y los beneficiarios no podrán exceder un determinado nivel de renta aún por definir. «Con esta medida se quiere iniciar el camino dirigido a igualar la educación superior universitaria al resto de servicios públicos básicos, como la sanidad y las etapas educativas preuniversitarias», especifica el anteproyecto de presupuestos para 2026.

El documento especifica que para la medida que ya está en vigor se reservaron 2,4 millones, pero que hacer los cálculos para lo que se quiere implantar en el curso 2026-2027 «comporta un mayor grado de indeterminación», por lo ambicioso del planteamiento y por no conocerse aún las liquidaciones de las últimas matrículas.

Con esas cautelas se ha reservado una asignación de 4,2 millones para cubrir la propuesta estrella. Con todo el texto avanza que la «delimitación» concreta de todo lo que será gratuito se hará, más adelante, en el decreto que fije los precios públicos de la universidad. Además se mantendrá la congelación de tasas e incorporará unas nuevas becas salario para cubrir a los alumnos en situación de vulnerabilidad. Esos 4,2 millones cubrirían los importes no pagados por los primeros meses de matrícula del curso 2026-2027 por parte de los alumnos objetivos de esta medida, que son los que no reciben beca del ministerio (que son el 22%) y que demuestran un cierto rendimiento académico. Según avanzó hoy el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, para beneficiarse de la medida se exigirá aprobar el número de créditos que requiere el ministerio para sus becas.

Sánchez ha presentado las cuentas propuestas para su departamento en 2026. En total se plantea un presupuesto de 621,8 millones, de los que el 41% se irían a «impulsar las políticas de educación superior, atracción de talento, consolidación de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como al avance de los polos de innovación».

El consejero ha indicado que el próximo año será el del nacimiento efectivo del 'CSIC asturiano', con la incorporación al Serida de los primeros investigadores con plaza de Cuerpo Superior de Investigación del Principado.