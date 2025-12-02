El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnos en un aula de la Facultad de Químicas de la Universidad de Oviedo. Mario Rojas
Ciencia reserva 4,2 millones para hacer gratis todos los cursos de grado y parte de los másteres de la Universidad de Oviedo

El consejero Borja Sánchez anuncia que el año que viene el Serida fichará a los primeros integrantes del 'CSIC asturiano'

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:41

La gran novedad de la Universidad de Oviedo en este curso era la matrícula gratuita a los alumnos de nuevo ingreso en los ... estudios de Grado, sin importar su nivel de renta, apuesta que el Gobierno de Asturias se ha comprometido a redoblar de cara al curso 2026-2027. La promesa ahora es extender la gratuidad al resto de cursos y, a petición de IU-Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé, también a los de másteres. En este caso la medida está acotada a los estudios oficiales y los beneficiarios no podrán exceder un determinado nivel de renta aún por definir. «Con esta medida se quiere iniciar el camino dirigido a igualar la educación superior universitaria al resto de servicios públicos básicos, como la sanidad y las etapas educativas preuniversitarias», especifica el anteproyecto de presupuestos para 2026.

