Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, durante su intervención en el debate del estado de la región. J. C. Román

Tirón de orejas de IU-Convocatoria al presidente por la educación, Costco, Quirón y las universidades privadas

Los socios del Ejecutivo asturiano reafirman su compromiso para mantener el gobierno, pero advierten que no firmaron un «cheque en blanco»

E. P.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:22

IU-Convocatoria por Asturies, a través de su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, ha reafirmado este miércoles en la Junta General el compromiso de su grupo ... con la estabilidad del Gobierno autonómico y ha reivindicado el papel de su grupo como «motor de las políticas transformadoras». Ha subrayando que «algunos compromisos se han cumplido, otros están en camino, pero otros siguen bloqueados». Ha exigido, en este sentido, «acelerar la acción legislativa y cumplir la palabra dada».

