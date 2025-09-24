Tirón de orejas de IU-Convocatoria al presidente por la educación, Costco, Quirón y las universidades privadas

IU-Convocatoria por Asturies, a través de su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, ha reafirmado este miércoles en la Junta General el compromiso de su grupo ... con la estabilidad del Gobierno autonómico y ha reivindicado el papel de su grupo como «motor de las políticas transformadoras». Ha subrayando que «algunos compromisos se han cumplido, otros están en camino, pero otros siguen bloqueados». Ha exigido, en este sentido, «acelerar la acción legislativa y cumplir la palabra dada».

Vegas ha recordado que apoyaron la investidura de Barbón «sin contrapartidas» y ha expresado su voluntad de prolongar la mayoría de izquierdas tras las elecciones de 2027. Sin embargo, ha advertido al presidente de que «no todo vale» en un gobierno progresista, y ha reprochado «errores graves» como la gestión del conflicto educativo, la autorización de universidades privadas, o la instalación del hospital Quirón en Gijón, que considera «incoherente con la defensa de la sanidad pública». También ha criticado la aplicación de la Ley de Proyectos Estratégicos a iniciativas como Costco o la mina de Salave, y ha advertido que «un hipermercado no es un proyecto estratégico y una mina a cielo abierto, tampoco».

En materia ambiental, ha acusado al Ejecutivo asturiano de «minimizar la protección de nuestras aguas, nuestro aire y nuestros espacios naturales para maximizar el beneficio privado», citando el retraso en el reglamento de la Ley de Calidad Ambiental como una muestra de «inacción injustificable». Ha reclamado una política forestal basada en los «contratos territoriales de explotación» recogidos en la ley vigente y ha exigido desarrollar ya el Pacto por el Medio Rural, para atender los «síntomas preocupantes de giro conservador» en el campo asturiano.

Vegas ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «refuerce la coherencia del Gobierno progresista y reformista», tanto en la acción política interna como en su posicionamiento internacional, en referencia al conflicto palestino.

Durante su intervención en el Debate de Orientación Política, Vegas ha exigido «romper todo vínculo institucional o comercial con empresas israelíes», empezando por la farmacéutica Teva Pharma, al considerar que el Estado de Israel «está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino».

«Asturias ni puede, ni debe, ni va a ser neutral ante el genocidio», ha afirmado desde la tribuna, acusando a otros grupos parlamentarios de «negarse a pronunciar la palabra». Ha pedido al Ejecutivo asturiano un compromiso «más allá de la retórica» en defensa de los derechos humanos y ha apelado a la memoria histórica del pueblo asturiano, «que sabe bien lo que significa la represión, el exilio y la violencia de los poderosos contra los débiles».

Entre los avances impulsados por su grupo, ha destacado la futura Ley de Vivienda, el impulso a VIPASA, la Ley LGTBIQ+ «bloqueada» a su juicio por el PSOE, la ejecución de la Ley de Memoria Democrática, la fiscalidad progresiva y las políticas contra el odio y la desigualdad.

Vegas ha hecho un llamamiento a «cumplir íntegramente el acuerdo de gobierno» y ha advertido de que «Convocatoria por Asturies no firmó un cheque en blanco, sino un contrato político con la ciudadanía». Ha reclamado la puesta en marcha de un Pacto por los Servicios Públicos y ha denunciado las «casi 53.000 horas extra no pagadas» que se registran semanalmente en Asturias. También ha reclamado justicia tras la muerte de cinco mineros en Cerredo, y ha garantizado que su grupo evitará «cualquier intento de instrumentalización política» de la comisión de investigación en curso.

El portavoz de Convocatoria ha cargado contra la autorización de universidades privadas, calificándola como un «despropósito» que «abre la puerta a un modelo elitista y mercantilizado» que, a su juicio, «no tiene cabida en un proyecto progresista». «Un gobierno que se dice de izquierdas no puede alentar un sistema universitario basado en la exclusión», ha afirmado Vegas, quien ha advertido que estas autorizaciones «socavan el papel de la Universidad de Oviedo como garante de igualdad y cohesión social».

También ha expresado su apoyo al rectorado de la Universidad de Oviedo, «cuestionado en los últimos meses por el alcalde de Oviedo y determinados lobbies empresariales». «Frente a quienes atacan su legitimidad, este gobierno tiene que estar al lado de la Universidad pública, sin matices», ha zanjado.

Sobre el peaje del Huerna, ha instado a que el Gobierno asturiano impulse su eliminación a través de la Alianza por las Infraestructuras y ha mostrado su «enorme inquietud» por las declaraciones recientes de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y ha instado al Principado a «actuar con firmeza y sin ambigüedades».

El portavoz de Convocatoria ha calificado la prórroga del peaje como «una losa para la movilidad, la economía y la cohesión territorial de Asturias». «Ha llegado el momento de decir alto y claro: peaje del Huerna, no», ha proclamado, reclamando al Gobierno autonómico que lidere la movilización institucional, social y política para exigir su eliminación.

Vegas ha pedido que la reivindicación sea compartida por «todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de Asturias, sin excepción», y ha advertido contra cualquier intento de «capitalizar el asunto políticamente». «Los responsables de esta situación, como el PP de José María Aznar, no pueden presentarse ahora como adalides de la solución», ha criticado.